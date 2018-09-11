Некоторым категориям туристов в Москве облегчат визовый режим 

Для туристов некоторых стран в Москве могут ввести безвизовый режим. Об этом заявил руководитель городского департамента спорта и туризма Николай Гуляев, передает Интерфакс.
"В ближайшее время в Москве могут ввести безвизовый режим для определенных категорий туристов из некоторых стран на 72 часа", — отметил Гуляев.
По его словам, этот вопрос находится в ведении МИД России.
Ранее сообщалось, что Япония с октября этого года облегчит выдачу виз для российских туристических групп, чтобы активизировать гуманитарные обмены между двумя странами. В свою очередь, Тайвань уже с 6 сентября открыл безвизовый въезд для россиян. Чтобы приехать на остров без визы сроком до 14 дней, нужно иметь паспорт со сроком действия более полугода и обратный билет.
Кроме того, по словам главы МИД Сергея Лаврова, Россия стремится к отмене виз со всеми странами мира. Дипломат считает, что безвизовый режим является важным направлением внешнеполитической деятельности страны.