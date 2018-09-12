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В Госдуме поддержали создание ГОСТа для организации отдыха автотуристов в России
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В Госдуме поддержали создание ГОСТа для организации отдыха автотуристов в России 

Агентство «Москва» + ещё 2 2 часа назад
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поддержал создание нового государственного стандарта для организации отдыха автотуристов в России. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Например, караванинг — вид отдыха, когда семьи путешествуют в домах-машинах, очень популярен за рубежом. Общий оборот средств в этой индустрии в Европе достигает 40 млрд евро. В России его также необходимо развивать, строить кемпинги и другую дополнительную инфраструктуру. Разработка соответствующих ГОСТов при поддержке департамента туризма и региональной политики Минкультуры обеспечит высокий уровень качества и сервиса предоставляемых туристу услуг», — сказал М. Дегтярев.
По его словам, автотуризм является перспективным направлением развития туристической отрасли в России. «Автотуризм расширяет возможности для безопасного и полноценного ознакомления с достопримечательностями нашей необъятной страны, памятниками природы, истории, культуры, архитектуры. Одновременно с этим он способствует созданию новых рабочих мест и повышению инвестиционной привлекательности регионов нашей страны», — пояснил М. Дегтярев.
Как ранее сообщала газета «Известия», Росстандарт разработал ГОСТ для организации отдыха автотуристов, который вступит в силу 1 марта 2019 г. Документ устанавливает общие требования к кемпингам и услугам, которые предоставляются на их территории, также особое внимание в ГОСТе уделяется организации отдыха для людей с инвалидностью.
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