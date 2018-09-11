Ещё
Ульяновский аэропорт имени Н. М. Карамзина принял первый рейс из Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ульяновский аэропорт имени Н. М. Карамзина принял первый рейс из Москвы 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
УЛЬЯНОВСК, 11 сен — РИА Новости. Ульяновский международный аэропорт имени Н. М. Карамзина (Баратаевка) после реконструкции взлётно-посадочной полосы во вторник принял первый рейс регулярного авиасообщения Москва — Ульяновск, сообщает пресс-служба облправительства.
"В скором времени будут возобновлены полёты из аэропорта имени Н. М. Карамзина в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов, Пермь, Нижний Новгород, Уфу, Минеральные Воды, Симферополь, Сочи и ряд других. В следующем году мы ожидаем новый рекордный показатель пассажиропотока — 250-300 тысяч человек", — привели в пресс-службе слова губернатора области Сергея Морозова на торжественном открытии аэропорта.
В настоящее время аэропорт, открывшийся 6 сентября, отвечает всем требованиям безопасности пассажирских перевозок, обеспечены комфортные условия обслуживания жителей и гостей Ульяновской области. Аэропорт способен принимать воздушные судна практически любого типа, отмечается в сообщении.
"Сегодня мы приняли первый рейс авиакомпании «Руслайн » Москва-Ульяновск. Мы рады открыть свои двери для пассажиров. Надо отметить, что за время реконструкции был обустроен пункт пропуска через государственную границу. После того, как получим приказ министерства транспорта РФ, сможем принимать и международные рейсы", — приводятся в сообщении слова генерального директора аэропорта Сергея Наконечного.
Другие новости региона читайте здесь >>
Последние новости
"Это катастрофа, а выиграл Путин". Европу напугала угроза с севера США предупреждают Россию о готовности к прямому столкновению "Его надо остановить": как "ВИЧ-террористы" намеренно инфицируют людей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей627
Таксист напал на девушку, а она оказалась Шакрухом29
«Юанями отдашь»: Путин пошутил над Си Цзиньпинем87
Любовница родила Петросяну ребенка73
Поклонскую решили лишить поста336
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
05:06
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Политика Статьи
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение