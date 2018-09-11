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«Аэрофлот» остаётся «зимовать» в Калининградской области
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«Аэрофлот» остаётся «зимовать» в Калининградской области 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Крупнейший авиаперевозчик страны продолжит летать из Москвы в Калининград и в грядущий зимний сезон.
Ранее «Аэрофлот» объявлял о передаче всех своих рейсов на этом направлении дочерней компании «Россия». Сегодня стало известно, что эта передача отменяется. «Аэрофлот» будет выполнять рейсы «Аэробусами» модели А 320, они берут на борт до 158 человек. Тем не менее количество перелётов на пять месяцев всё равно сократится вдвое, с восьми до четырёх. Цена на билет останется прежней. Зимнее расписание будет действовать с 28 октября по 30 марта 2019 года.
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