Выставка «ОТДЫХ‐2018» открылась сегодня в «Экспоцентре»

Туристические маршруты и мастер-классы для детей представит Подмосковье на международной выставке «ОТДЫХ-2018». Мероприятие стартовало сегодня, в нем примут участие более 60 российских и зарубежных туроператоров.

Источник фото: телеканал «360»

Одна из новинок сезона — необычный детский туристический маршрут «Вкусная Лаборатория». Раменский район разыграет две экскурсии на знаменитые гжельские заводы. Павловский Посад научит всех желающих мастерить броши из цветастой платочной ткани.

Источник фото: телеканал «360»

На мероприятии присутствовала министр культуры Подмосковья Оксана Косарева . Она рассказала о значимости туристических проектов, которые уже скоро появятся в регионе.

Источник фото: телеканал «360»

«Конечно, есть традиционные участники выставки, но есть и наши открытия — такие, как наша «Вкусная Лаборатория» из Красногорска. И конечно, МВК «Новый Иерусалим» представит детский центр, который мы будем открывать в декабре этого года», — сказала Оксана Косарева.

Источник фото: телеканал «360»

Выставка продлится 3 дня и завершится 13 сентября. Она считается одним из ключевых отечественных мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма.