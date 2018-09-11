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Выставка «ОТДЫХ‐2018» открылась сегодня в «Экспоцентре»
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Выставка «ОТДЫХ‐2018» открылась сегодня в «Экспоцентре» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Туристические маршруты и мастер-классы для детей представит Подмосковье на международной выставке «ОТДЫХ-2018». Мероприятие стартовало сегодня, в нем примут участие более 60 российских и зарубежных туроператоров.
Источник фото: телеканал «360»
Одна из новинок сезона — необычный детский туристический маршрут «Вкусная Лаборатория». Раменский район разыграет две экскурсии на знаменитые гжельские заводы. Павловский Посад научит всех желающих мастерить броши из цветастой платочной ткани.
Источник фото: телеканал «360»
На мероприятии присутствовала министр культуры Подмосковья Оксана Косарева. Она рассказала о значимости туристических проектов, которые уже скоро появятся в регионе.
Источник фото: телеканал «360»
«Конечно, есть традиционные участники выставки, но есть и наши открытия — такие, как наша «Вкусная Лаборатория» из Красногорска. И конечно, МВК «Новый Иерусалим» представит детский центр, который мы будем открывать в декабре этого года», — сказала Оксана Косарева.
Источник фото: телеканал «360»
Выставка продлится 3 дня и завершится 13 сентября. Она считается одним из ключевых отечественных мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма.
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