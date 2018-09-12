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Расходы российских туристов на проживание за границей выросли на 9%
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Расходы российских туристов на проживание за границей выросли на 9% 

РИА Новости + ещё 1 10 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В январе-августе 2018 года расходы путешественников выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает OneTwoTrip.
Средняя стоимость одной ночи по всем бронированиям изменилась с 7 270 рублей до 7 920 рублей, увеличение показателя зафиксировано по всем типам средств размещения. Сильнее всего чек вырос в гостиницах уровня 2* и 3* звезды — на 12% по сравнению с прошлым годом. Также увеличилась цена проживания в хостелах — на 11%.
На фоне увеличения стоимости проживания за границей растет привлекательность российских гостиниц. Средняя стоимость ночи проживания в России по итогам января — августа составила 4 060 рублей (почти в два раза меньше, чем за границей). При этом по сравнению с прошлым годом показатель вырос всего на 1,5%. Отметим, что при сравнении стоимость проживания в России не учитывался период проведения чемпионата мира по футболу.
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