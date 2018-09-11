Госдума заинтересовалась безопасностью туристов-экстремалов 

Порядок в сфере туризма решил навести депутат Государственной Думы Николай Будуев, представляющий Бурятию, Иркутскую область и Забайкальский край. По его словам, Сибирь — не место для увеселительных прогулок.
— Очень беспокоит рост происшествий, связанных с «дикими» туристами, которые без должной подготовки, без предупреждения соответствующих служб уходят на опасные маршруты, а потом десятки спасателей бегают в поисках по горам. Если в этом вопросе навести порядок, то ресурсы государства могли бы быть использованы более рационально, — прокомментировал депутат.
Только на территории Сибири ежегодно подразделения МЧС России проводят в среднем 200 поисково-спасательных операций, связанных с активным туризмом и экстремальным отдыхом (наземные маршруты, водные маршруты, горный туризм, подлёдный лов рыбы). Это третья часть от общего числа социально-значимых происшествий за год. Ровно половина из них — несчастные случаи с незарегистрированными, так называемыми, дикими туристами, как группами, так и отдельными путешественниками. За пять лет погибли 26 человек и 78 получили травмы разной степени тяжести.
Депутатский корпус намерен досконально изучить обстоятельства, связанные не только с правом людей на безопасность в период активного отдыха, но и с ответственностью за уровень подготовленности туриста, за нарушение правил личной безопасности при нахождении в опасных условиях природной среды.
Случаи гибели туристов фиксируются и в Забайкалськом крае. Так, 23 августа китайский путешественник Ву Юй пытался переехать на автомобиле через реку Куанда в Каларском районе Забайкальского края. Машину понесло течением, одному из туристов удалось выбраться, Ву Юй с тех пор считается пропавшим. Его искали с 24 по 27 августа, затем поиски прекратили. Однако их пришлось возобновить после обращения членов Географического общества Китая к российским коллегам, а те, в свою очередь, вышли на главу МЧС России Евгения Зиничева. Сейчас в операции задействованы силы МЧС Бурятии. Забайкальские спасатели завершили работы после обследования рек Куанда и Витим.