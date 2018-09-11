Госдума заинтересовалась безопасностью туристов-экстремалов

— Очень беспокоит рост происшествий, связанных с «дикими» туристами, которые без должной подготовки, без предупреждения соответствующих служб уходят на опасные маршруты, а потом десятки спасателей бегают в поисках по горам. Если в этом вопросе навести порядок, то ресурсы государства могли бы быть использованы более рационально, — прокомментировал депутат.

Только на территории Сибири ежегодно подразделения МЧС России проводят в среднем 200 поисково-спасательных операций, связанных с активным туризмом и экстремальным отдыхом (наземные маршруты, водные маршруты, горный туризм, подлёдный лов рыбы). Это третья часть от общего числа социально-значимых происшествий за год. Ровно половина из них — несчастные случаи с незарегистрированными, так называемыми, дикими туристами, как группами, так и отдельными путешественниками. За пять лет погибли 26 человек и 78 получили травмы разной степени тяжести.

Депутатский корпус намерен досконально изучить обстоятельства, связанные не только с правом людей на безопасность в период активного отдыха, но и с ответственностью за уровень подготовленности туриста, за нарушение правил личной безопасности при нахождении в опасных условиях природной среды.