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Путин надеется на скорое открытие прямых рейсов из Казани в Китай
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Путин надеется на скорое открытие прямых рейсов из Казани в Китай 

Казанский Портал 3 часа назад
Сегодня президент РФ Владимир Путин выступил на совещании по российско-китайскому сотрудничеству. Он неожиданно упомянул Казань.
Путин сказал, что в Москву летают самолеты из разных китайских городов. Есть прямое авиасообщение с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Новосибирском и Красноярском. По мнению президента, нужно расширять географию полетов.
«Рассчитываем, что в скором будущем наладятся регулярные рейсы в Казань», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.
19 сентября авиакомпания «ИрАэро» откроет рейс из Казани в китайский Хайкоу. Он будет чартерным, и его закроют уже в конце октября.
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