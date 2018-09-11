Путин надеется на скорое открытие прямых рейсов из Казани в Китай

Сегодня президент РФ Владимир Путин выступил на совещании по российско-китайскому сотрудничеству. Он неожиданно упомянул Казань

Путин сказал, что в Москву летают самолеты из разных китайских городов. Есть прямое авиасообщение с Санкт-Петербургом , Екатеринбургом, Новосибирском и Красноярском. По мнению президента, нужно расширять географию полетов.

«Рассчитываем, что в скором будущем наладятся регулярные рейсы в Казань», — цитирует Путина пресс-служба Кремля

19 сентября авиакомпания «ИрАэро» откроет рейс из Казани в китайский Хайкоу. Он будет чартерным, и его закроют уже в конце октября.

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