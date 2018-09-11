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В Петербурге откроется супермаркет нового формата
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В Петербурге откроется супермаркет нового формата 

АСН-Инфо + ещё 2 4 часа назад
Фото: АСН-Инфо
Российская компания, работающая в сфере приёма и розничного обслуживания туристов из Китая, откроет в Петербурге, на Морской набережной, 15, новый супермаркет «Июль» площадью 1500 кв. м.
Открытие планируется в начале октября 2018 года. Брокером сделки выступила компания Global Estate.
Супермаркет товаров повседневного спроса российского производства, ориентированный на туристов из Китая и Юго-Восточной Азии, будет располагаться на Морской набережной, 15, возле гостиницы «Прибалтийская». В ассортименте супермаркета будут представлены: российская косметика, парфюмерия, алкоголь, кондитерские изделия, эко— и фермерские продукты, товары для здоровья и многое другое.
«Супермаркет будет иметь удачное расположение. Гостиница «Прибалтийская» в любое время года заполнена на 70-90%, новый жилой массив (ЖК «Я-романтик») активно заселяется. Продуктовых ритейлеров в микрорайоне в дефиците. Качественный супермаркет здесь необходим», — прокомментировала Лилия Павлова, исполнительный директор компании Global Estate.
В дальнейших планах компании запуск нескольких магазинов подобного формата в Санкт-Петербурге и других городах массового посещения китайскими туристами в ближайшие 2-3 года.
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