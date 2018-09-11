Аэропорт Махачкалы объявил конкурс на лучший дизайн-проект нового международного терминала

МАХАЧКАЛА , 11 сентября. / ТАСС /. Аэропорт Махачкалы объявил конкурс на лучший дизайн-проект помещений нового международного терминала, который планируется ввести в следующем году. Об этом журналистам во вторник сообщила помощник генерального директора аэропорта Камила Гамзатова.

"Аэропорт Махачкалы объявляет конкурс на лучший дизайн-проект помещений нового международного терминала. В конце 2018 года здание терминала будет построено, начнутся внутренние работы. В общем в дизайнерском оформлении нуждается 4,3 тыс. кв метров на двух этажах нового здания международного терминала аэропорта", — сказала Гамзатова.

"В частности, хотели бы увидеть проекты дизайна залов ожидания, стерильной зоны ожидания вылета и других помещений аэровокзала. Хотелось бы, чтобы проект объединил в себе элементы дагестанской культуры и цвета предприятия по бренд-буку", — приводит Гамзатова слова гендиректора аэропорта Арсена Пирмагомедова.

Заявки — до 15 октября

По его словам, после приема заявок, дизайнерам будет предоставлена вся необходимая документация для начала проектирования.

"Заявки от дизайнеров принимаются до 15 октября в свободной форме вместе с примерами их работ. Готовые же эскизы должны быть готовы до 30 ноября текущего года", — добавила Камила Гамзатова.

Проект международного терминала махачкалинского аэропорта стоимостью около 1 млрд рублей был впервые представлен в 2014 году, строительство началось в 2016 году. Его планируется завершить в конце 2018 года, а в третьем квартале 2019 года терминал будет введен в эксплуатацию. Пропускная способность терминала составит 190 человек в час, прилетающих и вылетающих пассажиров будут обслуживать одновременно.

"Общая площадь здания составит более 8 тыс. кв. метров. Оно будет оборудовано телетрапами и станет максимально удобным для пассажиров, в том числе и с ограниченными возможностями [здоровья]", — уточнили в аэропорту.

Единственный аэропорт

Аэропорт Махачкалы — единственный аэропорт Дагестана. После реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году воздушная гавань с каждым годом улучшает основные показатели. В 2017 году в аэропорту Махачкалы было перевезено рекордное количество пассажиров — 1,068 млн, что на 23% больше показателей 2016 года. С мая 2017 года аэропорт получил допуск к приему и выпуску широкофюзеляжных самолетов Boeing-767-200, Boeing-767-200ER, Boeing-767-300 и Boeing-767-300ER, а также Airbus A-330-200 и их модификаций.

В 2018 году аэропорт Махачкалы планирует нарастить пассажиропоток почти на 5% за счет увеличения маршрутной сети.

В феврале 2018 года международный аэропорт Махачкалы признан лучшим аэропортом в категории «Региональный проект СКФО» по версии экспертов премии «Воздушные ворота России».

Пропускная способность на внутренних рейсах — 200 пассажиров в час, на международных — 60 пассажиров в час. Отсюда выполняются рейсы в Москву (8-10 вылетов в день), Санкт-Петербург (ежедневно), Сургут, Ростов-на Дону, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).