Россиянам предложили выдавать сертификаты на отдых в Калининграде

Генеральный директор Корпорации развития Калининградской области Владимир Зарудный выразил мнение о том, что россиянам можно было бы выдавать сертификаты на отдых в Калининградской области. Об этом сообщается на сайте организации.

"Камчатка, Сахалин, Дальний Восток, Иркутская область Забайкальский край , Калининградская область — периферийные регионы, с учётом существующей экономической ситуации, тарифной политики авиакомпаний они вряд ли дождутся туриста даже со средним уровнем дохода. Это нереально, — отметил Зарудный. — Эту ситуацию могло бы исправить введение общероссийского государственного туристического сертификата по аналогии с сертификатом на материнский капитал".

По словам Зарудного, сертификат может быть разовым — на получение определённого количества услуг: проживания, дороги в оба конца, экскурсий.

"Благодаря этому инструменту сотни тысяч россиян смогут посетить Сахалин, Командорские острова, Таймыр, Камчатку, Калининградскую область. Это создаст мощнейший поток туристов, позволит государству сформировать свою повестку на рынке внутреннего туризма. Бизнес получит ту категорию туристов, которую никогда бы не получил", — полагает гендиректор корпорации. По его мнению, поддержать начинание сможет и бизнес.