Китайская Санья лидирует по пассажиропотоку между Красноярском и Поднебесной

Как сообщает сайт TV BRICS со ссылкой на пресс-службу аэропорта Красноярск , за семь месяцев пассажиропоток в Китай показал следующие цифры: Санья — 37 263 пассажиров, Пекин — 13 258, Харбин — 5 878 и Маньчжурия — 2 750 человек. Показатели рассчитывались по схеме вылета и прилета.

Также с прошлого года увеличилось количество пассажирских и грузовых рейсов из Красноярска в Китай и обратно. Если в 2017 году с 1 января по 1 сентября их было 298. То в этом году уже 386. Рост составил 29.5%.

Представители туриндустрии объясняют такие цифры тем, что красноярцы полюбили китайский курорт за комфорт и низкие цены.

«Во-первых, отменены визы. Раньше они были списочные, но все же были. Теперь об этом думать не надо. Во-вторых, цены на туры меньше, чем в тот же Вьетнам, Таиланд или Турцию. При этом по уровню сервиса есть все — от эконом-варианта до лакшери. Даже отели пять звезд по ценам ниже аналогичных предложений в других странах. Дополнительным фактором является и то, что инфраструктура заточена под русских: русские рестораны, кафе, меню и указатели на русском языке. Кроме того, россияне полюбили там лечиться. В Санье сосредоточено много серьезных оздоровительных и медицинских центров. К примеру, ценят там стоматологию. Качество оказания услуг высокое, а цены в существенно меньше, чем в России», — рассказала Sibnovosti.ru представитель одной из туркомпаний Наталья Губич.

Также по словам Губич, свое преимущество есть и у моря: «там оно Южно-китайское, как и во Вьетнаме. Но приятнее и спокойнее».

фото: Анна Гейнце