В конце сентября начнут летать самолёты из Перми в Калининград

Авиасообщение с Калининградом открывается в Перми 27 сентября. Самолёты Bombardier CRJ200 вместимостью 50 пассажиров будут вылетать по четвергам и воскресеньям. Лётная программа запланирована до 25 октября этого года.

В В калининградском аэропорту «Храброво» рассказали, что прямые регулярные перелёты будет выполнять компания «ЮВТ Аэро». Время в пути — 3,5 часа. По четвергам самолёты будут вылетать из Перми в 20.00, в Калининград прилетят в 20. 45. Обратный рейс из «Храброво» запланирован на 21.45, прибытие в «Большое Савино» — в 4.05. По воскресеньям вылет из Перми — в 14.00, посадка в Калининграде — в 14.30, вылет из Калининграда — в 15.30, прибытие в Пермь — в 21.50.

В расписании указано местное время для обоих городов.