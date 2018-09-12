Ещё
В конце сентября начнут летать самолёты из Перми в Калининград
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В конце сентября начнут летать самолёты из Перми в Калининград 

АиФ Пермь + ещё 2 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Авиасообщение с Калининградом открывается в Перми 27 сентября. Самолёты Bombardier CRJ200 вместимостью 50 пассажиров будут вылетать по четвергам и воскресеньям. Лётная программа запланирована до 25 октября этого года.
В В калининградском аэропорту «Храброво» рассказали, что прямые регулярные перелёты будет выполнять компания «ЮВТ Аэро». Время в пути — 3,5 часа. По четвергам самолёты будут вылетать из Перми в 20.00, в Калининград прилетят в 20. 45. Обратный рейс из «Храброво» запланирован на 21.45, прибытие в «Большое Савино» — в 4.05. По воскресеньям вылет из Перми — в 14.00, посадка в Калининграде — в 14.30, вылет из Калининграда — в 15.30, прибытие в Пермь — в 21.50.
В расписании указано местное время для обоих городов.
АиФ Пермь: последние новости
Азотчики заняли первое место на городском турслете В Перми школьницу отстранили от занятий из-за цвета волос В Перми ограничат проезд от улицы Розалии Землячки до Крупской
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Минобороны поведали об обмане в Сирии
«Отравитель» Скрипаля ответил на призыв Путина470
США избавятся от важнейшего договора с Россией55
Порошенко приготовился атаковать Россию140
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:52
Британия не смогла найти «российский след»
В мире
05:35
В Минобороны поведали об обмане в Сирии
Ближний Восток В мире
00:19
Москвичей снесет ветром
Погода Автоспорт
00:51
«Великого флотоводца» Порошенко подняли на смех
В мире Армия
00:36
Украина и ЕС: «Прошла любовь, остались слезы»
Украина В мире
04:00
Путин не планировал заключать мир с Японией
Политика
00:52
Племянница Скрипаля сделала важное заявление
В мире
04:16
Владимира Кузьмина крупно обокрали
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение