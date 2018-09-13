С 27 сентября из Калининграда в Пермь будут летать самолеты

Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю по четвергам и воскресеньям, сообщает пресс-служба калининградского аэропорта.

Летная программа запланирована до 25 октября. Время в пути составит 3,5 часа.

«Также с 26 сентября по 27 октября авиакомпания планирует выполнять рейсы Нижневартовск-Казань-Калининград и в обратном направлении с частотой два раза в неделю по средам и субботам», — рассказали в «Храброво».

Все рейсы авиакомпании будут выполняться на воздушных судах Bombardier CRJ200, рассчитанных на 50 пассажирских кресел.