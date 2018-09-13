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С 27 сентября из Калининграда в Пермь будут летать самолеты
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С 27 сентября из Калининграда в Пермь будут летать самолеты 

АиФ + ещё 4 1 час назад
Фото: АиФ
Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю по четвергам и воскресеньям, сообщает пресс-служба калининградского аэропорта.
Летная программа запланирована до 25 октября. Время в пути составит 3,5 часа.
«Также с 26 сентября по 27 октября авиакомпания планирует выполнять рейсы Нижневартовск-Казань-Калининград и в обратном направлении с частотой два раза в неделю по средам и субботам», — рассказали в «Храброво».
Все рейсы авиакомпании будут выполняться на воздушных судах Bombardier CRJ200, рассчитанных на 50 пассажирских кресел.
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