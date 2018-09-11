«Аэрофлот» продолжит летать зимой из Калининграда в Москву 

"Аэрофлот" продолжит выполнять рейсы из Калининграда в Москву в зимнем сезоне. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе аэропорта Храброво.
Компания опровергла информацию о том, что передаст это направление своему дочернему предприятию «Россия». Самолёты Airbus A320 будут регулярно летать в столицу с 28 октября по 30 марта 2019 года.
Расписание рейсов (время местное):
SU 1000 Москва (Шереметьево) — Калининград — прибытие в аэропорт Храброво в 08:15 SU 1001 Калининград — Москва (Шереметьево) — вылет из Храброво в 9:20 SU 1002 Москва (Шереметьево) — Калининград — прибытие в Храброво в 11:35 SU 1003 Калининград — Москва (Шереметьево) — вылет из Калининграда в 12:30 SU 1004 Москва (Шереметьево) — Калининград — прибытие в Калининград в 17:25 SU 1005 Калининград — Москва (Шереметьево) — вылет из Храброво в 18:15 SU 1006 Москва (Шереметьево) — Калининград — прибытие в Калининград в 19:05 SU 1007 Калининград — Москва (Шереметьево) — вылет из Храброво в 20:00 Информацию о том, что «Аэрофлот» передаст рейсы в Калининград, Симферополь и на Дальний Восток компании «Россия», «Клопс» публиковал в августе 2018 года.