«Аэрофлот» продолжит летать зимой из Калининграда в Москву

"Аэрофлот" продолжит выполнять рейсы из Калининграда Москву в зимнем сезоне. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе аэропорта Храброво.

Компания опровергла информацию о том, что передаст это направление своему дочернему предприятию «Россия». Самолёты Airbus A320 будут регулярно летать в столицу с 28 октября по 30 марта 2019 года.

Расписание рейсов (время местное):