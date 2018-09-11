Ещё
«Аэрофлот» продолжит летать зимой из Калининграда в Москву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Аэрофлот» продолжит летать зимой из Калининграда в Москву 

Клопс.Ru 53 минуты назад
Фото: Клопс.Ru
"Аэрофлот" продолжит выполнять рейсы из Калининграда в Москву в зимнем сезоне. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе аэропорта Храброво.
Компания опровергла информацию о том, что передаст это направление своему дочернему предприятию «Россия». Самолёты Airbus A320 будут регулярно летать в столицу с 28 октября по 30 марта 2019 года.
Расписание рейсов (время местное):
SU 1000 Москва (Шереметьево) — Калининград — прибытие в аэропорт Храброво в 08:15  SU 1001 Калининград — Москва (Шереметьево) — вылет из Храброво в 9:20  SU 1002 Москва (Шереметьево) — Калининград — прибытие в Храброво в 11:35  SU 1003 Калининград — Москва (Шереметьево) — вылет из Калининграда в 12:30  SU 1004 Москва (Шереметьево) — Калининград — прибытие в Калининград в 17:25  SU 1005 Калининград — Москва (Шереметьево) — вылет из Храброво в 18:15  SU 1006 Москва (Шереметьево) — Калининград — прибытие в Калининград в 19:05  SU 1007 Калининград — Москва (Шереметьево) — вылет из Храброво в 20:00  Информацию о том, что «Аэрофлот» передаст рейсы в Калининград, Симферополь и на Дальний Восток компании «Россия», «Клопс» публиковал в августе 2018 года.
Клопс.Ru: последние новости
За лето интерес туристов в Калининграду вырос на четверть Калининградский чемпионат фейерверков возглавил рейтинг лучших событий начала осени для туристов Россиянам предложили выдавать сертификаты на отдых в Калининграде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонскую решили лишить поста189
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ125
Кремль одобрил желание пустить Навального на отбивную169
Траур по Захарченко обернулся скандалом на Украине179
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко38
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
02:52
Дочь Михалкова рассказала о состоянии отца
Шоу-бизнес
06:53
Золотов вызвал Навального на дуэль
Общество Криминал
04:59
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Общество Статьи
03:54
Траур по Захарченко обернулся скандалом на Украине
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение