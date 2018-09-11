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Первую пятизвездочную гостиницу на Камчатке сдадут к 2020 году
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Первую пятизвездочную гостиницу на Камчатке сдадут к 2020 году 

РИА Недвижимость 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Первую пятизвездочную гостиницу на Камчатке сдадут к началу 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ губернатор Камчатки Владимир Илюхин.
"Гостиница запроектирована в новом здании аэрокомплекса — на 131 номер новый отель. Монтаж сделан, корейские компании будут осуществлять отделку", — сказал Илюхин.
Еще одну гостиницу в регионе строит компания «Русский двор». «Еще у нас появилась целая сеть хостелов, которые стали востребованы», — отметил губернатор.
Он добавил, что был бы рад, если бы в гостиничный сектор Камчатки пришли иностранные инвесторы. «Я был бы рад, если бы пришли корейцы, китайцы, японцы. Мы со всеми переговоры ведем», — отметил Илюхин.
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