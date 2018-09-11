Первую пятизвездочную гостиницу на Камчатке сдадут к 2020 году

"Гостиница запроектирована в новом здании аэрокомплекса — на 131 номер новый отель. Монтаж сделан, корейские компании будут осуществлять отделку", — сказал Илюхин.

Еще одну гостиницу в регионе строит компания «Русский двор». «Еще у нас появилась целая сеть хостелов, которые стали востребованы», — отметил губернатор.

Он добавил, что был бы рад, если бы в гостиничный сектор Камчатки пришли иностранные инвесторы. «Я был бы рад, если бы пришли корейцы, китайцы, японцы. Мы со всеми переговоры ведем», — отметил Илюхин.