Названы десять самых недорогих городов для осенних путешествий по России

Замкнули пятерку Череповец и Туапсе, где аренда стоит 1,2 и 1,35 тысяч рублей соответственно.

Также в десятку вошли Таганрог, Саратов, Воронеж, Волгоград и Симферополь. При этом стоимость аренды в самом дорогом из этих мест — 1,45 тысяч рублей в сутки.

Рейтинг подготовлен по данным анализа броней отелей и апартаментов с 1 сентября по 31 октября 2018 года.