Ещё
Названы десять самых недорогих городов для осенних путешествий по России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы десять самых недорогих городов для осенних путешествий по России 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Лидируют в рейтинге Горно-Алтайск, Краснодар и Астрахань, где стоимость аренды жилья на сутки не превышает 1,2 тысячи рублей, сообщает Tvil.ru.
Замкнули пятерку Череповец и Туапсе, где аренда стоит 1,2 и 1,35 тысяч рублей соответственно.
Также в десятку вошли Таганрог, Саратов, Воронеж, Волгоград и Симферополь. При этом стоимость аренды в самом дорогом из этих мест — 1,45 тысяч рублей в сутки.
Рейтинг подготовлен по данным анализа броней отелей и апартаментов с 1 сентября по 31 октября 2018 года.
Последние новости
"Это катастрофа, а выиграл Путин". Европу напугала угроза с севера США предупреждают Россию о готовности к прямому столкновению Кадыров: глава Росгвардии поступил как настоящий мужчина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Норкин взбесил россиян518
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей135
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО73
Киев перебросил войска к границе с Россией551
Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой19
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
00:50
«Отказ допустить Ту-214 к полетам — это каприз США»
Армия Оружие
00:56
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО
Армия Украина
00:24
Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой
Шоу-бизнес
00:52
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей
Политика Происшествия
00:38
Американцы открестились от саботажа на МКС
Наука и техника Технологии
02:38
Милиционеру-убийце отменили пожизненный приговор
Происшествия
06:53
Золотову предложили секунданта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение