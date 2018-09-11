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Названы регионы, где «Аэрофлот» разместит свои хабы
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Названы регионы, где «Аэрофлот» разместит свои хабы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Аэрофлот» намерен в ближайшие годы создать четыре хаба (базовых аэропорта) в регионах.
По данным источников «Ведомостей», национальный авиаперевозчик рассматривает возможность создания своих узлов в Санкт-Петербурге, Сочи и Красноярске. Четвертый хаб появится на Урале, город для него пока не выбран. Ранее в списке претендентов значились также Иркутск, Казань и Дальний Восток, но теперь эти места маловероятны.
В самой авиакомпании число и расположение будущих хабов не комментируют. Гендиректор Виталий Савельев сообщал о намерении создать региональные базовые аэропорты в июле. В августе в рамках стратегии развития группы «Аэрофлот» до 2023 года эти намерения были подтверждены, хотя в компании по-прежнему воздерживаются от деталей. Утвердить стратегию планируется в конце сентября.
В предыдущие годы «Аэрофлот», напротив, целенаправленно сокращал свое присутствие в регионах. Изменение в стратегии компании произошло после того, как президент Владимир Путин в своем послании поставил задачу развивать прямые межрегиональные перевозки. Правительство задумалось о налоговой поддержке тех региональных авиамаршрутов, которые минуют Москву, хотя авиакомпании не поддержали первые предложения и заявили о возможном подорожании билетов.
Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев сказал «ФедералПресс», что логика в выборе точек, которые называют журналисты, прослеживается. Санкт-Петербург — второй по величине авиаузел после столичного: «Здесь авиакомпания может рассчитывать на стабильно высокий пассажиропоток. Мы знаем, что для китайских туристов Петербург является обязательной частью программы. Аэропорт может играть роль транзитного хаба на трассе Восток-Запад. Сейчас эту роль выполняет Хельсинки, и немного потеснить западного соседа — это довольно интересная задача».
На пересечении воздушных трасс находится Красноярск, причем не только восточно-западной, но и трассы, по которой пассажиры из Америки следуют в Азию. Поэтому в этом городе тоже есть перспективы создания хаба международного уровня. Вопросы вызывает только Сочи.
«По поводу Сочи есть только одно замечание — погодные условия вряд ли позволят обеспечить там необходимую интенсивность движения. Кроме того, аэропорт Сочи чаще всего рассматривается как конечная точка, а не как транзитный авиаузел. Мы понимаем, что претендовать на роль хаба могут только три аэропорта на юге: кроме Сочи, это Краснодар и Ростов-на-Дону», — отметил эксперт.
Пантелеев призвал также не сбрасывать со счетов Дальний Восток, где обосновалась одна из дочерних компаний «Аэрофлота», «Аврора». По его мнению, национальный перевозчик мог бы создать один из хабов в этом регионе.
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