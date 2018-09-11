«Уральские авиалинии» перевезли более шести миллионов пассажиров

В августе 2018 года услугами « Уральских авиалиний » воспользовались 1 078 374 пассажира (+12% к показателям августа 2017 года). Всего за этот месяц было выполнено 6 576 рейсов, из которых 3 756 рейсов по России , 1 127 — в страны СНГ и 1 693 рейса — в страны дальнего зарубежья. Пассажирооборот за август составил 2 575 675 тысяч пассажирокиллометров.

По итогам летних месяцев 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 2 998 862 пассажира (+12% к 2017 году). На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) — 1 702 277 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 854 266 человек, по СНГ — 442 319 человек. Всего было выполнено 19 002 рейса, включая 5 089 — по МВЛ, 10 994 — по ВВЛ, 2 919 — по СНГ.

Самыми популярными направлениями лета у пассажиров традиционно стали курорты Черноморского побережья: Симферополь, Сочи, Анапа, Геленджик. Среди международных маршрутов: Ларнака, Барселона, Тель-Авив, Тбилиси, Батуми, Ереван и др.

В целом с начала года авиакомпанию выбрали для своих путешествий 6 021 808 пассажиров (+15% к 2017 году). По ВВЛ — 3 349 824, по МВЛ — 1 563 599, по СНГ — 1 108 385. Авиаперевозчик выполнил 41 036 рейсов (+ 14% к 2017 году) в период с января по август текущего года. По России — 23 013, по международным направлениям — 10 173 и по СНГ — 7 850. Пассажирооборот вырос на 16% и составил 14 394 629 млн пасс. км.