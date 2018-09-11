Туристов призвали собирать железную руду в рамках фестиваля в Каменск-Уральском

В рамках фестиваля «Музы и пушки», который пройдет в Каменск-Уральском 29 сентября, будет организована акция по сбору железной руды. По задумке, участники мероприятия должны будут отправиться в леса, расположенные на территории города, для добычи природных минеральных образований, которые в последующем планируется использовать для создания уникального арт-объекта — памятника руде на границе Урала и Сибири, отмечает Информационное агентство «Интерфакс-Туризм»

Инициаторы проекта ожидают, что событие привлечет порядка 5 тысяч туристов, в том числе гостей из Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской областей и Пермского края.