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Туристов призвали собирать железную руду в рамках фестиваля в Каменск-Уральском
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Туристов призвали собирать железную руду в рамках фестиваля в Каменск-Уральском 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В рамках фестиваля «Музы и пушки», который пройдет в Каменск-Уральском 29 сентября, будет организована акция по сбору железной руды. По задумке, участники мероприятия должны будут отправиться в леса, расположенные на территории города, для добычи природных минеральных образований, которые в последующем планируется использовать для создания уникального арт-объекта — памятника руде на границе Урала и Сибири, отмечает Информационное агентство «Интерфакс-Туризм».
Инициаторы проекта ожидают, что событие привлечет порядка 5 тысяч туристов, в том числе гостей из Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской областей и Пермского края.
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