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Ехать почти сутки: автовокзал запускает новый рейс за границу
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Ехать почти сутки: автовокзал запускает новый рейс за границу 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
С субботы, 15 сентября, Новосибирский автовокзал запускает новый рейс из Новосибирск в Караганду — маршрут пройдёт через алтайские Славгород, Кулунду, а затем через Павлодар и Астану в Казахстане. Рейсы будут отправляться из Новосибирска по четвергам, субботам и воскресеньем в 10:30.
«У нас был рейс на Астану, но он был не очень удобным для пассажиров, — рассказал корреспонденту НГС директор новосибирского автовокзала Сергей Ермаков. — Сейчас новый рейс по другой ветке, он должен быть быстрее, потому что там не такая загруженная граница. Прохождение границы будет быстрее».
По информации на сайте автовокзала, до Караганды автобус идёт 21 час, прибытие — в 7:30 утра. Билет до конечного пункта стоит 2998 рублей.
С июня открылись два новых автобусных рейса — до Красноярска и Темиртау.
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