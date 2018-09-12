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Путин: Темпы экономического роста в ДФО должны быть 6% в год
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Путин: Темпы экономического роста в ДФО должны быть 6% в год 

Прайм + ещё 4 2 часа назад
Фото: Прайм
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — ПРАЙМ. Глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» заявил, что темпы роста экономики на Дальнем Востоке должны быть выше среднемировых. По мнению президента, это должно быть порядка 6% в год.
"Нужно, чтобы темпы экономического роста российского Дальнего Востока были выше среднемировых. И мы понимаем, что это сложная задача. Наши соседи по АТР демонстрируют хорошие темпы роста. Это значит, что порядка 6% в год мы должны на Дальнем Востоке демонстрировать. Конкуренция сильная, и тем эффективнее должна быть наша работа", — считает Путин.
Он отметил также, что такие темпы роста необходимы, прежде всего, для кардинального улучшения качества жизни граждан России. Чтобы уже в ближайшие годы на Дальний Восток из других субъектов страны приезжало больше людей, чем уезжает.
Путин добавил, что Россия стремится создать в ДФО мощный центр международного сотрудничества и экономической интеграции.
"Наши усилия направлены на то, чтобы создать здесь, в динамично растущем Азиатско-Тихоокеанском регионе мощный центр международного сотрудничества и интеграции, деловой и инвестиционной активности, образования, науки и культуры", — отметил он и пояснил, что создание такого центра нацелено на повышение благополучие жителей дальневосточного региона — «для того, чтобы люди могли в полной мере реализовать себя».
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