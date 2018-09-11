Доля Дальнего Востока во внутреннем турпотоке составляет 10%

Собеседник агентства отметил, что Дальний Восток остаётся интересной и важной для страны территорией. «Его богатство и разнообразие предопределяет широкие возможности развития различных видов туризма — культурно-познавательного, активного, экстремального, сельского, гастрономического, круизного, горнолыжного, экологического, этнографического и прочих», — пояснил Сафонов.

"Интерес российских и зарубежных туристов к дальневосточным регионам растёт. Доля Дальнего Востока во внутреннем турпотоке составляет порядка 10%, а во въездном — около 3%", — сказал он.

Глава Ростуризма также подчеркнул, что регион имеет большой потенциал развития туризма, и выразил надежду на рост значения туристической отрасли ДФО.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.