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Доля Дальнего Востока во внутреннем турпотоке составляет 10%
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Доля Дальнего Востока во внутреннем турпотоке составляет 10% 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Доля туристических направлений Дальнего Востока во внутреннем турпотоке РФ составляет порядка 10%, демонстрируя устойчивый рост интереса к ним не только среди россиян, но и зарубежных туристов, сообщил РИА Новости руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на Восточном экономическом форуме.
Собеседник агентства отметил, что Дальний Восток остаётся интересной и важной для страны территорией. «Его богатство и разнообразие предопределяет широкие возможности развития различных видов туризма — культурно-познавательного, активного, экстремального, сельского, гастрономического, круизного, горнолыжного, экологического, этнографического и прочих», — пояснил Сафонов.
"Интерес российских и зарубежных туристов к дальневосточным регионам растёт. Доля Дальнего Востока во внутреннем турпотоке составляет порядка 10%, а во въездном — около 3%", — сказал он.
Глава Ростуризма также подчеркнул, что регион имеет большой потенциал развития туризма, и выразил надежду на рост значения туристической отрасли ДФО.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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