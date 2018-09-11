Москвич обошел пешком весь Крым. Что он преодолел?

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Большинство туристов знакомы с Южным берегом Крыма , где ласковое солнце с морем греют душу, а милые женщины в шляпках предлагают медовую пахлаву и чурчхелу. Однако есть и другая сторона полуострова. Корреспондент «Ленты.ру» обошел весь Крым по кругу пешком и рассказал, что ему пришлось пережить. Он ведь наш! «Взять бы сейчас с собой ноутбук и обойти пешком какой-нибудь полуостров», — думал я, сидя в своей квартире в Зеленограде, после того, как бросил офисную рутину в Москве и перешел на удаленную работу. Тогда я тратил на прогулки три часа в день, и неудивительно, что мне захотелось чего-то нового — монотонные угрюмые пейзажи спального района и вечная вонь от выхлопных газов быстро надоедают. «Вот было бы хорошо, чтобы еще солнце и море… Где же у нас есть такое?» Ответ был очевиден: Крым! Я запланировал старт на конец апреля и решил пройти весь полуостров вдоль берега против часовой стрелки, начиная с Керчи. Нехитрые расчеты показывали, что маршрут займет около 60 дней, если проходить в день по 25 километров. Итого всего 1,5 тысячи! На тот момент число это меня совершенно не смущало. Однако на деле и километров, и дней оказалось гораздо больше. В качестве снаряжения выбрал рюкзак с системой Airstream (между прилегающим к спине каркасом и самим рюкзаком можно просунуть руку, что создавало отличную вентиляцию) и две телескопические палки, без которых путешествие завершилось бы провалом. Вариант с палаткой не рассматривался вообще: в конце каждого дня мне нужен был душ, кровать и Wi-Fi, чтобы работать. С небес на землю Ночь прошла в тряске на автобусах из Ставрополя до Керченской переправы, а уже утром паром доставил меня в Крым. Встречали чайки и эйфория! Мечта начала сбываться! Двинулся вдоль Азовского моря, и тут же стало понятно, что 25 километров без нагрузки и 25 километров с нагрузкой — вообще несравнимые вещи. Дело в том, что тренироваться я начал заранее, постепенно наращивая ежедневную пешеходную намотку, но без рюкзака. Для этого даже переместился в Ставропольский край со степной местностью, схожей с крымской. А вот когда начался поход, рюкзак весил более 13 килограммов без воды, и первые пару недель я доползал до пункта размещения еле живым. Еще одна проблема, с которой пришлось столкнуться сразу, — Wi-Fi. Точнее, его отсутствие. Оказалось, что сезон на Азовском побережье Крыма начинается только через месяц, так что внутри мини-гостиниц, пансионатов и хостелов не было даже владельцев. Фантастическое зрелище: идешь по улице, на всех домах написано «Сдается!», но снять ты ничего не можешь. Если вдруг хозяева были на месте, то у них шел капитальный ремонт и «улучшайзинг» к сезону. И все же первое время мне удавалось кое-как размещаться, естественно, без интернета. Я допускал, что поход будет нелегким и что я могу сломаться, поэтому даже родным не сказал, куда отправился. Однако для себя твердо решил, что если пройду берег Азовского моря и выйду на Черное море в Портовом, то уж со всем остальным Крымом я точно справлюсь. На 18-й день пути я таки достиг намеченной точки невозврата, преодолев невозможное — 54,23 километра за день. Любители ходить пешком вокруг света надо мной только посмеются. Но они имеют право. Заслужили. Любой, кто бывал в Крыму, мог бы описать его двумя словами — море и горы. И если с морем не поспоришь, то вместо «горы» я бы сказал «степи». А степи и жара, как известно, — сущий ад. В начале похода море еще не прогрелось, но солнце уже палило немилосердно. Поэтому доходило до того, что с одной стороны меня обдавала холодом вода и ледяной морской ветер, а другая сторона тела тем временем пылала от солнца. Зато в степи не может быть одиноко! По пути меня всегда сопровождали зайцы, ежи, змеи, совы и утки. Если кое-где решил срезать маршрут и с грунтовки пошел по траве, то под ногами мыши перебегали из норки в норку. Все бы ничего, но иногда из этих норок мог торчать полоз. Торчать вертикально сантиметров на 20, а под землей еще метр. Однажды «посчастливилось» даже встретить 20-сантиметровую кобру. Без шуток. Бежал что есть мочи. Но самыми неприятными были клещи, которых, как оказалось, в Крыму очень много. И хотя на всех сайтах было написано, что встретить клещей в степях практически невозможно, лично мне не раз довелось снимать их с себя пачками. Ну, а удивительнее всего было увидеть пережитки советского прошлого, которые я встретил, шагая по степям. Кубик Крымской АЭС, забытую сельскохозяйственную авиацию в разобранном виде, совершенно безумных размеров телескоп и заправки, наводящие на мысли о том, что люди ушли отсюда навсегда. Просунул палец в подошву Конечно, переход на новое место удавалось делать не каждый день. Тем не менее, увидеть довелось немало. Сначала мыс Тарханкут, поражающий своей красотой и живописностью. Затем озеро Донузлав, которое я, не найдя паромной переправы, обошел по кругу и заработал себе лишних 70 километров, а следственно — дополнительную ночевку. Как говорится, бешеной собаке семь верст не крюк, а награда — бескрайние поля ветряков и цветов перед глазами. Осталась далеко позади Евпатория, удалось выбраться из бесконечных бухт Севастополя, миновать мыс Фиолент. Организм вошел в ритм и идти было уже не так тяжело. Тяготы первых дней вообще вспоминал со смехом. Да и проблемы с размещением постепенно испарились: Wi-Fi был почти везде, а в некоторых городах я даже останавливался на несколько ночей. Самым необычным было размещение в эллингах. Изначально выделенные под яхтинг и рыболовство, они были аналогом гаражных кооперативов автолюбителей. Приятное отличие эллингов от обычных гаражей — это их размещение прямо у моря. Логично, что в определенный момент боксы, предназначенные для хранения лодок, начали прирастать этажами и сдаваться для туристов. Советую попробовать такой вариант жилья. На подходе к Балаклаве удалось заглянуть в карьер, сопоставимый по размерам с самой Балаклавой. Помимо Тарханкута, еще одним из моих пробелов в Крыму была Балаклава. Пробел был заполнен. Я бы сказал, что эти места must visit для всех, кому Крым близок, дорог и интересен. После Балаклавы, следуя на Форос, вы вступаете в зону привычного взору туриста Южного берега Крыма (ЮБК). Именно таким обычно Крым и предстает в сознании обывателя: горы и море. На ЮБК с этим спорить бессмысленно. После размещения в Кореизе решил повторить студенческий подвиг двадцатилетней давности — подняться пешком на Ай-Петри. Поднялся-таки. Спустился, правда, на фуникулере, потому что буквально стер подошву на своих тапках. Понял, что нужно облегчить рюкзак и, добравшись до Алушты, отправил по почте гору лишних вещей. В итоге, рюкзак весил 10,5 килограмма, а это буквально окрыляло. Однако с небес на землю спускало другое — покрытие дорог. По степной грунтовке идти одно удовольствие, а по асфальту уже не очень. Если попадается бетон — пиши пропало, ноги аж звенят! Хуже только то, что приближалось лето, и солнце жарило все жарче. Да настолько, что я умудрялся постоянно обгорать. Хотел моря и солнца каждый день — получи, распишись. Не забудь воду и надень панамку. И рыбку съесть, и у моря сесть Не могу не упомянуть особенностей местной кухни. Будучи в Крыму, есть надо то, что в Крыму ловится и выращивается. Настоятельно рекомендую не пропускать такую несложную рыбу, как бычки на Азовском море и барабулька на море Черном. Свежевыловленные и свежепожаренные, они просто райское наслаждение. Хотите национальный колорит? Есть вам крымско-татарская кухня. Чуть больше экзотики? Караимская. О шашлыках и чебуреках тоже забывать не надо. Про советскую, русскую, украинскую, «средиземноморскую» (да, именно в кавычках!) — вообще молчу. Этого в Крыму хоть отбавляй. В общем и целом голодать не приходилось, и разнообразие пищи довольно широкое. Однако если вы хотите перекусить с видом на море, то ценник ощутимо ползет вверх. Ну, совсем ощутимо. Тот же набор блюд будет стоить в два раза дешевле в 100 метрах подальше от берега. Что касается вина, то при всем богатстве выбора Массандру никто не отменял. Да, есть Инкерман. Да, приятно удивила Солнечная долина. Но вот Массандра — ей я отдал все лавры. В коньяках хорош Коктебель. С сухими же винами наблюдались традиционные сложности. Финита ля Крым Насладившись всеми прелестями ЮБК, я выдвинулся дальше. Миновал Коктебель и Орджоникидзе, распрощался с горами на подходе к Феодосии. А далее опять степь. Степь и невозможность проскочить по южному берегу Керченского полуострова. Сделать это мешает наличие военных полигонов и военных частей и полное отсутствие гражданских курортных поселений. В связи с этим пришлось отскочить к берегу Азовского моря. А тут снова зайцы и ежи будут встречаться на пути, а ветряки махать вслед. Далее остается дойти до Керчи, но это не конец, ведь сразу же оттуда надо спуститься до юго-восточного края Керченского полуострова. В Яковенково. Упирался маршрут в гору Опук. И вот тут уже был конец. Чистой формальностью было возвращение обратно в Керчь на пару дней, чтобы поблуждать по ней и познакомиться со здешней атмосферой. Утром 22-го июля я сделал свой последний переход в 16 километров до парома. В конце концов, за спиной было 86 ночей и 1975 честно пройденных километров. Если честно, сам не мог в это поверить, потому что мечта сбылась. Меня провожали чайки и та же эйфория.