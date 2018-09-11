Краснодарский край, Ростовская область и Крым подпишут соглашение о совместном развитии туристического потенциала в рамках международного форума

В рамках первого дня форума запланирована насыщенная деловая программа. Ростуризмом организован круглый стол «Межрегиональный туристический проект „Золотое кольцо Боспорского царства“. Речь пойдет о консолидации усилий по развитию туризма нескольких регионов.

— Идея создания глобального межрегионального туристического маршрута „Золотое кольцо Боспорского царства“, который объединит четыре южных региона России — Краснодарский край, Республику Крым, г. Севастополь, Ростовскую область, возникла во время проведения международного туристического фестиваля „Античное наследие России“. Событие прошло в Краснодарском крае в июне этого года, собрав свыше 55 тысяч туристов со всей России и из стран дальнего зарубежья. Фестиваль показал, что Юг России обладает богатым античным наследием и большим потенциалом для развития культурно-познавательного туризма, — сообщает пресс-служба краевого министерства туризма.

В рамках международного форума „ОТДЫХ 2018“ Краснодарский край презентует брендбук проекта. В него входят фирменный стиль и „дорожная карта“ „Золотое кольцо Боспорского царства“.

Уже начал свою работу сайт, на котором можно ознакомиться с новыми туристическими продуктами. В перспективе при помощи сервисов портала путешественники смогут приобрести готовый тур у туроператоров или сформировать собственный маршрут следования по „Золотому кольцу Боспорского царства“.