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Краснодарский край, Ростовская область и Крым подпишут соглашение о совместном развитии туристического потенциала в рамках международного форума
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Краснодарский край, Ростовская область и Крым подпишут соглашение о совместном развитии туристического потенциала в рамках международного форума 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 11 сентября — Новая Кубань. Сегодня Краснодарский край открыл свою экспозицию на международном форуме «ОТДЫХ 2018». Как сообщает пресс-служба министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона, торжественная церемония уже состоялась. В ней приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Алексей Конюшков, заместитель начальника управления международного сотрудничества Владимир Фомин, депутат Госдумы РФ, председатель экспертного совета в ГД по внутреннему и въездному туризму в РФ Сергей Кривоносов. Экспозицию Краснодарского края представляет лично министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди.
В рамках первого дня форума запланирована насыщенная деловая программа. Ростуризмом организован круглый стол «Межрегиональный туристический проект „Золотое кольцо Боспорского царства“. Речь пойдет о консолидации усилий по развитию туризма нескольких регионов.
— Идея создания глобального межрегионального туристического маршрута „Золотое кольцо Боспорского царства“, который объединит четыре южных региона России — Краснодарский край, Республику Крым, г. Севастополь, Ростовскую область, возникла во время проведения международного туристического фестиваля „Античное наследие России“. Событие прошло в Краснодарском крае в июне этого года, собрав свыше 55 тысяч туристов со всей России и из стран дальнего зарубежья. Фестиваль показал, что Юг России обладает богатым античным наследием и большим потенциалом для развития культурно-познавательного туризма, — сообщает пресс-служба краевого министерства туризма.
В рамках международного форума „ОТДЫХ 2018“ Краснодарский край презентует брендбук проекта. В него входят фирменный стиль и „дорожная карта“ „Золотое кольцо Боспорского царства“.
Уже начал свою работу сайт, на котором можно ознакомиться с новыми туристическими продуктами. В перспективе при помощи сервисов портала путешественники смогут приобрести готовый тур у туроператоров или сформировать собственный маршрут следования по „Золотому кольцу Боспорского царства“.
На площадке международного форума будет заключено официальное соглашение между профильными ведомствами четырех регионов (Краснодарский край, Ростовская область, Севастополь, Республика Крым), а также Русским географическим обществом по организации единой сети туристских маршрутов, которые будут способствовать развитию Черноморского кластера Юга России.
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