Директор Музея Виктории и Альберта поддержал идею ввести «гостиничный налог» на иностранных туристов 

Полученные деньги должны быть направлены на поддержку местной культуры, в том числе они позволят сохранить бесплатный вход в музеи и галереи. Эта мера, по его мнению, необходима, поскольку местные музеи в стране «абсолютно раздавлены» сокращением финансирования. В настоящее время Музей Виктории и Альберта отказался от входной платы в размере £5, посещение его постоянной экспозиции бесплатно для всех посетителей, временные выставки остаются платными. Бесплатное посещение музеев является частью государственной политики Великобритании. В то же время оно оправдано экономически, поскольку, придя в музей, посетитель посещает сувенирную лавку, кафе или заходит на временную выставку, таким образом все равно оставляя деньги в музее. Приезжая для посещения крупных музеев, туристы заходят и в небольшие музеи, которым помогло бы взимание гостиничного налога. За 2017–2018 финансовый год Музей Виктории и Альберта получил £6 млн в качестве входной платы и выставочных сборов, £3,4 млн от членских взносов, и £870 тыс. из прочих источников, размер субсидии для музея составил £37,8 млн Годом ранее субсидия составляла £40,3 млн Источник: Telegraph