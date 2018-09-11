Кабмин одобрил проект соглашения с Катаром о сотрудничестве в сфере туризма

МОСКВА , 11 сентября. / ТАСС /. Правительство РФ одобрило проект соглашения с Катаром о сотрудничестве в области туризма. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в проекте соглашения, оно будет заключено на неопределенный срок. В соответствии с документом, Россия и Катар будут содействовать установлению контактов и развитию сотрудничества между туристическими организациями, развитию организованного группового и индивидуального туризма, обмену специализированными группами туристов, в том числе для посещения различных мероприятий, а также содействовать друг другу в участии в международных туристских выставках.