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Кабмин одобрил проект соглашения с Катаром о сотрудничестве в сфере туризма
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Кабмин одобрил проект соглашения с Катаром о сотрудничестве в сфере туризма 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект соглашения с Катаром о сотрудничестве в области туризма. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Министерству культуры РФ поручено провести совместно с МИД переговоры с катарской стороной и по достижении договоренности подписать соглашение.
Как отмечается в проекте соглашения, оно будет заключено на неопределенный срок. В соответствии с документом, Россия и Катар будут содействовать установлению контактов и развитию сотрудничества между туристическими организациями, развитию организованного группового и индивидуального туризма, обмену специализированными группами туристов, в том числе для посещения различных мероприятий, а также содействовать друг другу в участии в международных туристских выставках.
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