Конференция «Музей и туризм»: эффективная коммуникация в туриндустрии

Второй год подряд признанный лидер российского туризма –Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник — устраивает авторитетный форум в Суздале , собирая на конструктивный диалог представителей музеев и туризма.

Являясь хранителем и популяризатором историко-архитектурных и художественных ценностей, создателем самобытных праздников и фестивалей, автором ярких проектов, музей-заповедник уже доказал право называться драйвером туристического и экономического развития Владимирской области . Музей ищет новые возможности, механизмы взаимодействия с представителями турсообщества, чтобы шире раскрыть культурно-исторический потенциал Владимирской земли.

Форум в Суздале — это открытый диалог музея с коллегами и партнерами: работниками туристической отрасли, представителями Министерства культуры РФ и администрации области, федеральных и региональных СМИ, — позволяющий поднять проблемы, мешающие развитию туризма, обсудить планы предстоящего зимнего сезона и определить вектор развития туризма в регионе.

Музейщики расскажут участникам конференции об итогах и достижениях летнего сезона, своих новых проектах. Так, одним из масштабных преобразований обслуживания туристов в Суздале стал переезд экскурсионного бюро в здание городского автовокзала. Транспортная доступность нового офиса значительно упрощает работу с организованными группами и индивидуальными посетителями; гостям в просторном помещении предлагается более качественный сервис по информированию о туристических возможностях Суздаля.

Для улучшения безопасности историко-архитектурных объектов и посетителей, вводятся в действие новые «Правила посещения музея», а рациональное расписание работы экспозиций в зимний период (с 1 октября по 30 апреля) позволит туристическим компаниям и индивидуальным посетителям уже сейчас планировать свои экскурсионные маршруты во время «низкого» сезона.

Для туристических компаний на сайте музея создана специальная страница «Юридическим лицам/ИП», на которой представлены все документы, необходимые для работы с музеем.

С нового года турфирмы имеют возможность самостоятельно формировать и отслеживать заявку на экскурсионное обслуживание через Личный кабинет Заказчика — этот сервис стал доступен на сайте музея. Существенным преимуществом нововведения является возможность для туристической компании оформлять и вносить необходимые изменения в свой заказ, отслеживать этапы прохождения заявки в любое время суток.

С 2019 года упростится документооборот между музеем и туроператорами. С внедрением публичного договора-оферты значительно упрощается процедура подписания договора с музеем, сокращается срок прохождения формальностей для начала работы по экскурсионному обслуживанию организованных групп.

Узнать всё, узнать быстро! Музей начал практиковать информационную рассылку своим партнерам. Теперь об экспозиционно-выставочных проектах, концертных программах, изменениях в работе объектов, новых экскурсионных предложениях — партнеры будут узнавать оперативно из электронных писем.

Музейный проект аккредитации экскурсоводов получил широкий резонанс и продолжится в следующем году. Разработана жесткая, но эффективная схема противодействия нелегальным экскурсоводам, нарушителям федерального законодательства.

В рамках конференции поделятся планами развития туризма в регионе представители администрации Владимирской области. Участники конференции смогут обсудить перспективы и возможности интеграции г. Гороховца в туристские маршруты Золотого кольца России, а также проблемы туристской инфраструктуры на круглом столе «Турист и музеи: точки притяжения и проблемы».

В завершение форума лидеры продаж будут награждены по итогам летнего сезона. После конференции у участников будет возможность неформального общения во время кофе-брейка, а для желающих будет проведена обзорная или с элементами виртуальной реальности (VR) экскурсия по Суздальскому кремлю