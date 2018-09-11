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Открылся прямой авиарейс между Гуанчжоу и Кампонгсаомом
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Открылся прямой авиарейс между Гуанчжоу и Кампонгсаомом 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Гуанчжоу, 11 сентября /Синьхуа/ — В понедельник открылся новый прямой рейс, связывающий административный центр провинции Гуандун город Гуанчжоу с прибрежным камбоджийским городом Кампонгсаом.
Сообщается, что новый маршрут будет обслуживать камбоджийская авиакомпания JC International Airlines.
Кампонгсаом является популярным туристическим направлением и третьим городом Камбоджи, с которым было открыто прямое авиасообщение из Гуанчжоу.
По расписанию рейс будет отправляться из Кампонгсаома в 22:50 по местному времени и прибывать в Гуанчжоу в 02:25 по пекинскому времени и будет осуществляться ежедневно. Обратный рейс будет отправляться в 03:25 по пекинскому времени из Гуанчжоу и прибывать в Кампонгсаом около 05:10 по местному времени.
Согласно статистике, обнародованной Международным аэропортом Гуанчжоу Байюнь, в 2017 г. 663 тыс. пассажиров совершили поездки из Гуанчжоу в Камбоджу и обратно /рост на 41,6 процента в годовом исчислении/. -0-
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