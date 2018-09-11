Открылся прямой авиарейс между Гуанчжоу и Кампонгсаомом

Гуанчжоу , 11 сентября / Синьхуа / — В понедельник открылся новый прямой рейс, связывающий административный центр провинции Гуандун город Гуанчжоу с прибрежным камбоджийским городом Кампонгсаом.

Сообщается, что новый маршрут будет обслуживать камбоджийская авиакомпания JC International Airlines.

Кампонгсаом является популярным туристическим направлением и третьим городом Камбоджи, с которым было открыто прямое авиасообщение из Гуанчжоу.

По расписанию рейс будет отправляться из Кампонгсаома в 22:50 по местному времени и прибывать в Гуанчжоу в 02:25 по пекинскому времени и будет осуществляться ежедневно. Обратный рейс будет отправляться в 03:25 по пекинскому времени из Гуанчжоу и прибывать в Кампонгсаом около 05:10 по местному времени.

Согласно статистике, обнародованной Международным аэропортом Гуанчжоу Байюнь, в 2017 г. 663 тыс. пассажиров совершили поездки из Гуанчжоу в Камбоджу и обратно /рост на 41,6 процента в годовом исчислении/. -0-