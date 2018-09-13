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Число попавших в больницу с кишечной инфекцией работников отеля в Петербурге выросло до 19
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Число попавших в больницу с кишечной инфекцией работников отеля в Петербурге выросло до 19 

Говорит Москва + ещё 4 56 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ведомством выявлены нарушения при организации питания работников гостиницы. Деятельность служебной столовой приостановлена.
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