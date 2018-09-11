В Швейцарии может появиться новая авиакомпания-лоукостер

Проект с рабочим названием Swiss Skies — детище старожилов индустрии, включая бывшего топ-менеджера Air Berlin и пилота Ryanair. Его авторы планируют собрать $100 млн стартового капитала, чтобы Базель стал промежуточной точкой между европейскими городами и США , а затем к этим направлениям могут добавиться Карибские острова, Ближний Восток и Азия, пишет The Local.

Новый авиаперевозчик может начать работу уже в середине 2019 года, если создатели смогут найти инвесторов. Ожидается, что его операционные издержки будут на 30% ниже, чем у обычных авиакомпаний, за счет чего Swiss Skies сможет предлагать более дешевые рейсы.

Авторы идеи хотят сосредоточиться на менее популярных аэропортах в небольших городах и использовать бюджетный сервис, в том числе подход к питанию на борту, обслуживание в полете и возможность выбора места в самолете.

Планируется, что авиакомпания окупится на третий год после запуска. Всего в запасе у перевозчика будет 16 самолетов в первый год работы, и это число достигнет 38 на четвертый год. Для сравнения, у крупнейшего швейцарского воздушного перевозчика Swiss эта цифра сейчас достигает 85.

Не исключено, что в будущем Swiss Skies может войти в рейтинг лучших бюджетных авиакомпаний Европы.