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В Швейцарии может появиться новая авиакомпания-лоукостер
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В Швейцарии может появиться новая авиакомпания-лоукостер 

Prian.ru 3 часа назад
Фото: Prian.ru
Проект с рабочим названием Swiss Skies — детище старожилов индустрии, включая бывшего топ-менеджера Air Berlin и пилота Ryanair. Его авторы планируют собрать $100 млн стартового капитала, чтобы Базель стал промежуточной точкой между европейскими городами и США, а затем к этим направлениям могут добавиться Карибские острова, Ближний Восток и Азия, пишет The Local.
Новый авиаперевозчик может начать работу уже в середине 2019 года, если создатели смогут найти инвесторов. Ожидается, что его операционные издержки будут на 30% ниже, чем у обычных авиакомпаний, за счет чего Swiss Skies сможет предлагать более дешевые рейсы.
Авторы идеи хотят сосредоточиться на менее популярных аэропортах в небольших городах и использовать бюджетный сервис, в том числе подход к питанию на борту, обслуживание в полете и возможность выбора места в самолете.
Планируется, что авиакомпания окупится на третий год после запуска. Всего в запасе у перевозчика будет 16 самолетов в первый год работы, и это число достигнет 38 на четвертый год. Для сравнения, у крупнейшего швейцарского воздушного перевозчика Swiss эта цифра сейчас достигает 85.
Не исключено, что в будущем Swiss Skies может войти в рейтинг лучших бюджетных авиакомпаний Европы.
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