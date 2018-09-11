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Тарасенко: уход из Приморья «Аэрофлота» негативно отразится на пассажирских перевозках
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Тарасенко: уход из Приморья «Аэрофлота» негативно отразится на пассажирских перевозках 

ТАСС 3 часа назад
ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Прекращение работы на приморском направлении авиакомпании «Аэрофлот» может негативно отразиться на объемах пассажирских перевозок в регионе, считает врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Он обратился к руководству страны с просьбой сохранить компанию на местном рынке авиаперевозок, сообщила во вторник пресс-служба главы Приморского края.
Ранее стало известно, что основная часть выполнения полетов по «плоским» тарифам на Дальний Восток перейдет от «Аэрофлота» к дочерней авиакомпании «Россия».
"Недавно перевозчик объявил о прекращении работы на приморском направлении и передаче рейсов дочерней компании «Россия», однако уровень сервиса и качество салонов самолетов у последней значительно ниже. Кроме того, уход с рынка такого крупного игрока может негативно отразиться на объемах пассажирских перевозок в Приморье. Чтобы сохранить перевозчика на местном транспортном рынке, Андрей Тарасенко направил соответствующее обращение президенту России Владимиру Путину", — говорится в сообщении пресс-службы.
Тарасенко подчеркнул, что «Аэрофлот» перевозит сотни тысяч пассажиров из Владивостока в Москву и другие города России и осуществляет более половины авиарейсов, связывающих Приморский край с европейской частью страны. По его мнению, замена компании может негативно отразиться на наращивании объемов перевозок в европейскую часть страны и обратно жителей края и иностранных туристов, а также повышении привлекательности Дальнего Востока.
Вопрос снижения стоимости авиаперелетов с Дальнего Востока в центральную часть России и увеличения конкуренции среди авиакомпаний — один из самых актуальных для региона. Администрация Приморья ежегодно обращается в Министерство транспорта РФ и Росавиацию с просьбой оказать содействие в увеличении числа авиакомпаний, которые выполняли бы рейсы из Владивостока в города европейской части страны.
Из Приморья в Москву летают «Аэрофлот», «Россия» и S7, в Санкт-Петербург — "Уральские авиалинии".
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