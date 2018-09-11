Тарасенко: уход из Приморья «Аэрофлота» негативно отразится на пассажирских перевозках

Ранее стало известно, что основная часть выполнения полетов по «плоским» тарифам на Дальний Восток перейдет от «Аэрофлота» к дочерней авиакомпании «Россия»

"Недавно перевозчик объявил о прекращении работы на приморском направлении и передаче рейсов дочерней компании «Россия», однако уровень сервиса и качество салонов самолетов у последней значительно ниже. Кроме того, уход с рынка такого крупного игрока может негативно отразиться на объемах пассажирских перевозок в Приморье. Чтобы сохранить перевозчика на местном транспортном рынке, Андрей Тарасенко направил соответствующее обращение президенту России Владимиру Путину ", — говорится в сообщении пресс-службы.

Тарасенко подчеркнул, что «Аэрофлот» перевозит сотни тысяч пассажиров из Владивостока в Москву и другие города России и осуществляет более половины авиарейсов, связывающих Приморский край с европейской частью страны. По его мнению, замена компании может негативно отразиться на наращивании объемов перевозок в европейскую часть страны и обратно жителей края и иностранных туристов, а также повышении привлекательности Дальнего Востока.