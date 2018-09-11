Врачи поставили диагноз «сальмонеллез» четырем госпитализированным из отеля в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 11 сентября. / ТАСС /. Врачи выявили сальмонеллез у четырех пациентов, доставленных из пятизвездочного отеля «Кемпински Мойка 22» в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщил главный врач медицинского учреждения Алексей Яковлев.

Ранее стало известно о начале санитарно-эпидемиологического расследования после выявления случаев ухудшения самочувствия нескольких сотрудников отеля, расположенного в самом центре Санкт-Петербурга.

"Первые пациенты поступили в воскресенье, и сегодня еще продолжается поступление. У первых четырех подтвержден диагноз — сальмонеллез", — сказал Яковлев.

Как сообщается на сайте управления Роспотребнадзора, на 11:00 часов 11.09.2108 года зарегистрировано 16 случаев кишечной инфекции среди сотрудников «Кемпински Мойка 22». Согласно данным ведомства, госпитализировано девять человек.

"В ходе расследования выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения при организации питания работников отеля. Деятельность служебной столовой приостановлена. Отобраны пробы сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, воды централизованного водоснабжения, взяты смывы с объектов внешней среды для лабораторного исследования, осуществляется медицинское обследование персонала гостиницы и ресторана, организовано проведение заключительной дезинфекции помещений столовой, ресторана и других служебных помещений", — говорится в сообщении управления.

Реакция отеля

В самом отеле сообщили, что работают в тесном сотрудничестве с надзорными органами. «Руководство отеля оказывает всевозможную помощь сотрудникам, почувствовавшим недомогание, и стремится обеспечить высочайшие стандарты безопасности и сервиса для всех гостей. Мы чрезвычайно озабочены произошедшим инцидентом и оперативно работаем в тесном сотрудничестве с местными органами здравоохранения над скорейшим расследованием произошедшего, возможного характера и источника возникновения заболевания », — говорится в официальном комментарии пресс-службы гостиницы.

Отель «Кемпински Мойка 22» — пятизвездочный отель, принадлежащий международной сети Kempinski. По данным сайта гостиницы, стоимость проживания в гостинице при бронировании на эту неделю составляет от 15 тысяч рублей до 112 тысяч рублей за ночь. Отель расположен в особняке середины XIX века. В нем оборудовано порядка 200 номеров и люксов, а также пять ресторанов и баров.

За последнее время в Санкт-Петербурге зарегистрировано несколько массовых отравлений и вспышек желудочно-кишечных инфекций. Так, во второй половине августа на двух автомобильных предприятиях города произошла вспышка вирусного гепатита А, в конце августа — начале сентября в Боткинскую больницу с кишечной инфекцией поступили гости торжественных мероприятий одной из компаний, проходивших в Константиновском дворце, Большом Санкт-Петербургском государственном цирке и в одном из ресторанов города.