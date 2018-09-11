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Пятизвездочный отель в Петербурге проверяют после ухудшения самочувствия персонала
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Пятизвездочный отель в Петербурге проверяют после ухудшения самочувствия персонала 

ТАСС + ещё 3 55 минут назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с ухудшением самочувствия среди сотрудников отеля «Кемпински Мойка 22», относящегося к категории «пять звезд» и расположенного в самом центре Санкт-Петербурга недалеко от Дворцовой площади. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
"Наши сотрудники там работают, проводят санитарно-эпидемиологическое расследование", — сказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, подтвердив, что расследование проводится в связи с зарегистрированными фактами ухудшения самочувствия среди персонала гостиницы на набережной Мойки.
Точное число работников «Кемпински Мойка 22», у которых наблюдается ухудшение состояния здоровья, в Роспотребнадзоре пока не называют.
По сообщениям местных СМИ, среди работников отеля зарегистрированы 12 случаев острой кишечной инфекции, восемь из них госпитализированы в клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина.
Отель «Кемпински Мойка 22» — пятизвездочный отель, принадлежащий международной сети Kempinski. По данным сайта гостиницы, стоимость проживания в гостинице при бронировании на эту неделю составляет от 15 тысяч рублей до 112 тысяч рублей за ночь. Отель расположен в особняке середины XIX века. В нем оборудовано порядка 200 номеров и люксов, а также пять ресторанов и баров.
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