Пятизвездочный отель в Петербурге проверяют после ухудшения самочувствия персонала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 11 сентября. / ТАСС /. Управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с ухудшением самочувствия среди сотрудников отеля «Кемпински Мойка 22», относящегося к категории «пять звезд» и расположенного в самом центре Санкт-Петербурга недалеко от Дворцовой площади. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Наши сотрудники там работают, проводят санитарно-эпидемиологическое расследование", — сказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, подтвердив, что расследование проводится в связи с зарегистрированными фактами ухудшения самочувствия среди персонала гостиницы на набережной Мойки.

Точное число работников «Кемпински Мойка 22», у которых наблюдается ухудшение состояния здоровья, в Роспотребнадзоре пока не называют.

По сообщениям местных СМИ, среди работников отеля зарегистрированы 12 случаев острой кишечной инфекции, восемь из них госпитализированы в клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина.

Отель «Кемпински Мойка 22» — пятизвездочный отель, принадлежащий международной сети Kempinski. По данным сайта гостиницы, стоимость проживания в гостинице при бронировании на эту неделю составляет от 15 тысяч рублей до 112 тысяч рублей за ночь. Отель расположен в особняке середины XIX века. В нем оборудовано порядка 200 номеров и люксов, а также пять ресторанов и баров.