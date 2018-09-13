Число госпитализированных с кишечной инфекцией сотрудников отеля в Петербурге достигло 19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 13 сентября. / ТАСС /. Число сотрудников пятизвездочного отеля «Кемпински Мойка 22» в Санкт-Петербурге, госпитализированных в клиническую инфекционную больницу имени Боткина с ухудшением самочувствия, достигло 19, у восьми из них подтвержден сальмонеллез, сообщает в четверг пресс-служба городского управления Роспотребнадзора

"На 13 сентября зарегистрировано 25 случаев кишечной инфекции. Госпитализировано в клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина 19 человек. У 8 госпитализированных пострадавших установлен диагноз «сальмонеллез», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о начале санитарно-эпидемиологического расследования после выявления случаев ухудшения самочувствия нескольких сотрудников отеля, расположенного в самом центре Санкт-Петербурга. Первые пациенты поступили в лечебное учреждение в воскресенье, во вторник было зарегистрировано 16 случаев кишечной инфекции среди персонала гостиницы, девять из них были госпитализированы.

Роспотребнадзор установил, что патогенные организмы, в том числе сальмонеллы, обнаружены в пробе поставленного в служебную столовую замороженного филе трески. В отношении поставщика-изготовителя управление также проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. При этом введенный ранее временный запрет на эксплуатацию служебной столовой сохраняется.

Отель «Кемпински Мойка 22» — пятизвездочный отель, принадлежащий международной сети Kempinski. По данным с сайта гостиницы, стоимость проживания в гостинице при бронировании на эту неделю составляет от 15 тыс. рублей до 112 тыс. рублей за ночь. Отель расположен в особняке середины XIX века. В нем оборудовано около 200 номеров и люксов, а также пять ресторанов и баров.