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В Госдуме предложили узаконить полномочия субъектов по развитию туризма
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В Госдуме предложили узаконить полномочия субъектов по развитию туризма 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Депутаты Государственной думы предлагают законодательно закрепить полномочия и обязанности субъектов федерации по подготовке программ развития местного туризма, заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, выступая на Восточном экономическом форуме.
"Мы предлагаем закрепить в законодательстве полномочия субъектов по подготовке региональных и муниципальных программ развития туризма. Сегодня таких полномочий и обязанностей де-юре нет", — сказала она.
При этом Яровая выразила мнение, что каждый туроператор и каждый, кто хотел бы заняться в этой сфере бизнесом, должны быть в коммуникации с региональной и местной властью.
"Надо такие полномочия дать и обязанность такую закрепить", — резюмировала депутат.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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