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На Новый год россияне поедут отдыхать в Сочи и Крым
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На Новый год россияне поедут отдыхать в Сочи и Крым 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сервис Туту.ру сообщает, что Республика Крым вошла в тройку самых популярных направлений у жителей России для отдыха на Новый год. Такие данные были составлены по поисковым запросам.
После проведенного анализа выяснилось, что большинство путешественников приценивается к отдыху за границей. Так, 73% ищут авиабилеты на новогодние праздники за рубеж, а остальные — по России.
Первые три места рейтинга занимают такие города, как Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. После них идут Калининград и Санкт-Петербург. В направлениях за рубежом, первое место занимает Пхукет, далее идет Чехия, а после — Бангкок.
По статистке, туристы в этом сезоне стали больше интересоваться путешествиями в Тбилиси, Стамбул, Анталью, на Гоа.
«ФедералПресс» напоминает, что были названы самые популярные города России для осенних выходных.
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