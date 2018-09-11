На Новый год россияне поедут отдыхать в Сочи и Крым

Сервис Туту.ру сообщает, что Республика Крым вошла в тройку самых популярных направлений у жителей России для отдыха на Новый год. Такие данные были составлены по поисковым запросам.

После проведенного анализа выяснилось, что большинство путешественников приценивается к отдыху за границей. Так, 73% ищут авиабилеты на новогодние праздники за рубеж, а остальные — по России.

Первые три места рейтинга занимают такие города, как Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. После них идут Калининград и Санкт-Петербург. В направлениях за рубежом, первое место занимает Пхукет, далее идет Чехия, а после — Бангкок.

По статистке, туристы в этом сезоне стали больше интересоваться путешествиями в Тбилиси, Стамбул, Анталью, на Гоа.