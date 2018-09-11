«Уральские авиалинии» перевезли 3 миллиона пассажиров

"Уральские авиалинии" подвели итоги работы в летние месяцы 2018 года. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе перевозчика, рейсами компании улетело 2,998 миллиона пассажиров, что на 17% больше аналогичного показателя 2017 года. Из них на внутренних воздушных линиях было перевезено 1,7 миллиона человек, на международных — 850 тысяч, по СНГ — 442 тысячи человек.

В июне — августе было выполнено 19 002 рейса, включая 5 089 международных, 10 994 внутренних и 2 919 по СНГ.

Сочи, Анапа, Самыми популярными направлениями лета традиционно стали черноморские курорты: Симферополь Геленджик . Среди международных маршрутов наибольшую востребованность показали Ларнака, Барселона, Тель-Авив, Тбилиси, Батуми и Ереван.

Следует напомнить, что «Уральские авиалинии» выполняли рейсы во все 11 городов чемпионата мира по футболу, прошедшего в России в конце мая — начале июня. Помимо запланированных в расписании вылетов перевозчик совершил 450 дополнительных рейсов и перевез более 50 000 болельщиков из Перу, Ургувая, Египта, Австралии, Польши, Германии и других стран.

В целом с начала года в путешествия с «Уральскими авиалиниями» отправились около 6 миллионов пассажиров (+15% к 2017 году), из которых 3,35 миллиона летали внутренними рейсами, 1,5 миллиона — международными и еще 1,1 миллиона — в страны СНГ. Всего за 8 месяцев перевозчик выполнил 41 тысячу полетов, пассажирооборот составил 14,3 триллиона пассажиро-километров (16%).

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года услугами перевозчика воспользовались 8 000 474 человека. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот состоит из 46 авиалайнеров европейского концерна Airbus (24 А320, 15 А321 и 7 А319).