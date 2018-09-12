Число посетивших Россию туристов перевалит исторический рубеж в 2018 году

"Для самого туризма не большая разница между экспортом услуг и внутренним туризмом. Здесь важна эффективность отрасли и ее реальные объемы", — сказала она, выступая в рамках ВЭФ.

"У нас есть очень хорошая динамика за прошлый год. Количество туристов у нас перевалило за 56 миллионов — это наш исторический максимум. Но в этом году мы его, конечно, перевалим также, потому что у нас состоялся Чемпионат мира по футболу, и большое количество регионов получили абсолютно новый опыт", — отметила Голодец.

Вице-премьер подчеркнула, что с одной стороны, туристы оценили то, что они не видели в России, но одновременно был получен совершенно необычайный опыт по обслуживанию и приему гостей.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.