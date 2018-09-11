Калининград занял второе место в рейтинге популярных летних направлений

Калининград занял второе место в России в рейтинге самых востребованных летних направлений для путешественников, сообщает правительство региона.

По данным сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner, бронирование отелей в Калининграде выросло на 26%.

«Это позволило занять четвертое место в рейтинге по самым популярным направлениям бронирования в мире и второе место в России, — сообщил министр культуры и туризмы области Андрей Ермак . — Такой показатель обусловлен не только прошедшим чемпионатом мира по футболу, но и августовскими культурными мероприятиями, которые обеспечивают рост интереса к Калининграду».

На внутренних направлениях наибольший всплеск интереса также пришелся на Самару, выросшую почти на треть (28%), Екатеринбург (13%) и Краснодар (12%).