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Калининград занял второе место в рейтинге популярных летних направлений
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Калининград занял второе место в рейтинге популярных летних направлений 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Калининград занял второе место в России в рейтинге самых востребованных летних направлений для путешественников, сообщает правительство региона.
По данным сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner, бронирование отелей в Калининграде выросло на 26%.
«Это позволило занять четвертое место в рейтинге по самым популярным направлениям бронирования в мире и второе место в России, — сообщил министр культуры и туризмы области Андрей Ермак. — Такой показатель обусловлен не только прошедшим чемпионатом мира по футболу, но и августовскими культурными мероприятиями, которые обеспечивают рост интереса к Калининграду».
На внутренних направлениях наибольший всплеск интереса также пришелся на Самару, выросшую почти на треть (28%), Екатеринбург (13%) и Краснодар (12%).
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