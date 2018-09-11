«Аэрофлот» увеличил перевозки пассажиров в августе на 12% 

Авиакомпания «Аэрофлот — российские авиалинии» увеличила перевозки пассажиров в августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года на 11,7%, до 3,6 млн пассажиров, сообщила Росавиация.
Авиакомпания «Россия» увеличила перевозки пассажиров в августе на 7,1%, до 1,5 млн человек, S7 — на 21,5%, до 1,3 млн человек, «Уральские авиалинии» — на 11,7%, до 1 млн человек.
Всего российские авиакомпании, по оперативным данным, в августе перевезли 12,9 млн человек с ростом на 7,5%.
В январе-августе авиаперевозчики обслужили 77,2 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9,9%.