Омск признали туристическим городом

Ключевым мероприятием 24 Туристского форума станет Всероссийское совещание по развитию въездного и внутреннего туризма.

Впервые в столь крупном мероприятии принимает участие Омская область — на выставке в эти дни будут работать сотрудники Туристского информационного центра города и замминистра культуры Анна Статва

В общей сложности в форуме принимают участие более 40 российских регионов и 40 стран мира.

— В столь крупной выставке Омская область принимает участие впервые. Это позволит нам продолжить начатую работу по продвижению региона на туристическом рынке России и зарубежья, налаживанию деловых контактов с представителями туротрасли из разных городов и стран. Узнать всю необходимую информацию об Омской области и ее туристическом потенциале посетители выставки смогут на специальном стенде, где будут работать сотрудники омского ТИЦа, кроме того, запланирована обширная деловая программа, — рассказала Анна Статва.

Помимо работы с посетителями, экспертами и участниками выставки-форума Омская область примет участие во Всероссийском совещании по вопросам развития въездного и внутреннего туризма. Запланировано обсуждение вопросов развития и популяризации санаторно-курортного, гастрономического, MICE (делового) и других видов туризма.

Участие в форуме «ОТДЫХ 2018» позволяет территориям показать свои возможности, бренды, экскурсионные и туристские услуги для российских и иностранных путешественников, посмотреть на зарубежных коллег, а также наладить сотрудничество с туристическими компаниями, установить деловые контакты.

Важным мероприятием выставки-форума станет конференция «Маркетинг территорий и национальный брендинг России». Для развития путешествий по стране и увеличения туристов в города важную роль играет продвижение туристических возможностей и региональных брендов. Здесь планируется обсудить вопросы повышения имиджа регионов и городов России, рекламные методы и средства продвижения туристического потенциала и способы создания территориальных брендов.

Фото: из открытых источников