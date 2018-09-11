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Российские авиакомпании перевезли 12,9 миллиона пассажиров в августе
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Российские авиакомпании перевезли 12,9 миллиона пассажиров в августе 

Российская Газета + ещё 4 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Рост объемов перевозок в августе этого года составил 7,5% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Такие данные приводит Росавиация.
Даже несмотря на рост стоимости авиакеросина почти на 20 процентов, волатильность валют, отечественные перевозчики продолжают увеличивать объемы перевозок в высокий сезон. В августе они перевезли 12,9 млн пассажиров, подсчитали в Росавиации. Авиакомпании не только стираются открывать новые и выгодные для себя и потребителей направления, но и увеличивают процент наполняемости кресел. Это дает возможность при повышении расходов из-за сложившейся экономической ситуации, получать прибыль. Процент занятости кресел увеличился на +0,3 п.п., до 90,2%, процент коммерческой загрузки составил +1,4 п.п., до 75,5%.
С начала года (январь-август) авиаперевозчики обслужили 77,2 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9,9%.
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