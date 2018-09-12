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Росавиация назвала самые непунктуальные авиакомпании России
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Росавиация назвала самые непунктуальные авиакомпании России 

Rambler News Service + ещё 7 4 часа назад
Фото: Москва24
Авиакомпании «Якутия», «Алроса», «Нордстар», «Уральские авиалинии», «Азур Эйр» по итогам августа 2018 года стали лидерами по регулярным рейсам, выполненными с задержками. Авиаперевозчики задержали от 6,5% до 20% выполненных рейсов, следует из материалов Росавиации.
Например, авиакомпания «Якутия» в августе выполнила 1,36 тыс. рейсов, из них 272 — с задержками (20% от общего количества), «Алроса» — всего 1,178 тыс. рейсов, 100 — с задержками (8,5%), «Нордстар» — всего 1,3 тыс. рейсов, 102 — с задержками (7,5), «Уральские авиалинии» — 6,2 тыс. рейсов, включая 432 задержанных (6,9%) и «Азур Эйр» — 122 рейса, в том числе 8 выполнены с задержками (6,5%).
Авиакомпания «Аэрофлот» в августе выполнила 24,8 тыс. рейсов и задержала из них 165 (0,66%), «Победа» — 3,638 тыс. рейсов, 22 — с задержками (0,6%), АК «Россия» — 7,1 тыс. рейсов (1,55% из них задержано).
«Сибирь» задержала в августе 1,62% от выполненных рейсов (10,3 тыс.), «Ютэйр» — 0,68% из 7,4 тыс.
Среди чартерных международных маршрутов наибольшее число рейсов, выполненных с задержками в августе, у авиакомпаний «Якутия» (18,3% из 71), «Ираэро» (10% из 20), «Уральские авиалинии» (9,7% из 269), АК «Россия» (5,8% из 452), «Ай Флай» (4,4% из 250).
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