Саратов попал в топ-10 самых дешевых городов для осенних путешествий

Саратов оказался на седьмом месте в топ-10 самых дешевых российских городов для осенних путешествий, сообщила пресс-служба сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Аналитики сервиса выяснили, что туристы бронируют осенние поездки в Саратов в среднем за 1,4 тысячи рублей в сутки.

Кроме Саратова в список также вошли Горно-Алтайск (1,1 тысяча рублей), Краснодар (1,15 тысяча рублей), Астрахань (1,2 тысячи рублей), Череповец (1,2 тысячи рублей), Туапсе (1,35 тысяч рублей), Таганрог (1,4 тысячи рублей), Воронеж (1,45 тысяч рублей), Волгоград (1,45 тысяч рублей) и Симферополь (1,45 тысяч рублей).

Рейтинг был подготовлен по данным анализа броней отелей и апартаментов с 1 сентября по 31 октября этого года.

Напомним, в июле Саратов стал аутсайдером рейтинга городов России по доступности путешествий для местных жителей, по версии сервиса OneTwoTrip. В рейтинг вошли пятнадцать крупнейших региональных столиц РФ, при этом хуже Саратова стал только соседний Ульяновск. Также Саратов вошел в десятку самых жарких городов России этого лета, так как средняя температура на протяжении трех месяцев держалась на уровне +26,2 градуса. В сентябре портал Domofond выяснил, что в Саратове небезопасные для жителей и гостей города ночные улицы.