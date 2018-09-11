Полеты из Санкт-Петербурга в Иваново ежедневно

Авиакомпания «РусЛайн», одна из ведущих компаний на рынке региональных перевозок в России , запускает дополнительные рейсы по вторникам и четвергам из Санкт-Петербурга в Иваново и из Иваново в Санкт-Петербург со 2 октября 2018 года. Таким образом, количество рейсов по данному маршруту достигнет семи в неделю.

Полёты по маршруту Санкт-Петербург (Пулково) — Иваново — Санкт-Петербург (Пулково) будут выполняться на комфортабельных канадских реактивных самолетах Bombardier CRJ-100/200. Длительность полета составит 1 час 30 минут. Стоимость билетов — от 3 500 рубля в одну сторону.

Автор — Алена Моргуновская

Фото — Юлия Силина