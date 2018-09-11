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Полеты из Санкт-Петербурга в Иваново ежедневно
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Полеты из Санкт-Петербурга в Иваново ежедневно 

Fancy Journal 4 часа назад
Фото: Fancy Journal
Авиакомпания «РусЛайн», одна из ведущих компаний на рынке региональных перевозок в России, запускает дополнительные рейсы по вторникам и четвергам из Санкт-Петербурга в Иваново и из Иваново в Санкт-Петербург со 2 октября 2018 года. Таким образом, количество рейсов по данному маршруту достигнет семи в неделю.
Полёты по маршруту Санкт-Петербург (Пулково) — Иваново — Санкт-Петербург (Пулково) будут выполняться на комфортабельных канадских реактивных самолетах Bombardier CRJ-100/200. Длительность полета составит 1 час 30 минут. Стоимость билетов — от 3 500 рубля в одну сторону.
Автор — Алена Моргуновская
Фото — Юлия Силина
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