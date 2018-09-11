Пассажиропоток российских авиакомпаний в августе вырос на 7,5% — почти до 13 млн человек

«По оперативным данным, в августе 2018 г. российские авиакомпании перевезли 12,9 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7,5%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в августе 2018 г. перевезено грузов и почты — 96,7 тыс. тонн, рост составил 2,5%. Процент занятости кресел увеличился на 0,3 процентных пункта — до 90,2%; процент коммерческой загрузки вырос на 1,4 процентных пункта — до 75,5%.

Также в январе-августе 2018 г. авиаперевозчики обслужили 77,2 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9,9%. Перевезено грузов и почты — 728,4 тыс. тонн, рост — 1%. Процент занятости кресел увеличился на 0,5 процентных пункта — до 84,2%; процент коммерческой загрузки вырос на 1,3 процентных пункта — до 71,4%.