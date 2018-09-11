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Пассажиропоток российских авиакомпаний в августе вырос на 7,5% — почти до 13 млн человек
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Пассажиропоток российских авиакомпаний в августе вырос на 7,5% — почти до 13 млн человек 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Рост пассажирских перевозок российских авиакомпаний в августе 2018 г. составил 7,5%, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
«По оперативным данным, в августе 2018 г. российские авиакомпании перевезли 12,9 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7,5%», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в августе 2018 г. перевезено грузов и почты — 96,7 тыс. тонн, рост составил 2,5%. Процент занятости кресел увеличился на 0,3 процентных пункта — до 90,2%; процент коммерческой загрузки вырос на 1,4 процентных пункта — до 75,5%.
Также в январе-августе 2018 г. авиаперевозчики обслужили 77,2 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9,9%. Перевезено грузов и почты — 728,4 тыс. тонн, рост — 1%. Процент занятости кресел увеличился на 0,5 процентных пункта — до 84,2%; процент коммерческой загрузки вырос на 1,3 процентных пункта — до 71,4%.
Увеличение объемов производственной деятельности в августе 2018 г. отмечается у авиакомпаний «Аэрофлот-российские авиалинии» — перевезено 3,6 млн пассажиров (рост составил 11,7%), «S7» — 1,3 млн пассажиров (рост составил 21,5%), «Россия» — 1,5 млн пассажиров (рост на 7,1%), «Уральские авиалинии» — 1 млн пассажиров (рост на 11,7%).
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