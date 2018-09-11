Лоукостеры пользовались повышенным спросом у туристов в летний период нынешнего года 

Большинство российских туристов в период летнего сезона отдали предпочтение бюджетным авиакомпаниям, отказавшись, таким образом, от большинства традиционных пассажирских услуг в пользу дешевизны билетов. В целом увеличение продаж авиабилетов таких авиалиний составило порядка 13%, что превышает значения прошлого года — 11%. При этом на внутренних направлениях зафиксирован рост до 14%, по международным — 9%. В общей сложности приобретение авиабилетов дискаунтеров обошлось россиянам, учитывая дорогу туда-обратно, в 7 233 рубля. Для сравнения, средний чек на покупку билетов традиционных авиакомпаний достигает 9 тысяч рублей и больше (разница в 26%).
Летом 2018 года наибольшим спросом у путешественников пользовались внутренние рейсы по направлениям: Москва — Сочи, Москва — Анапа, Ростов-на-Дону — Москва, Москва — Минеральные воды, Москва — Ростов-на-Дону, Москва — Санкт-Петербург и международные рейсы в Стамбул, Тиват, Дубай, Тбилиси, Ларнаку, Берлин, Салоники, Варну, Милан и Прагу, сообщает Российское агентство международной информации «РИА Новости».