Ещё
Лоукостеры пользовались повышенным спросом у туристов в летний период нынешнего года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лоукостеры пользовались повышенным спросом у туристов в летний период нынешнего года 

Национальный Туристический Союз 4 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Большинство российских туристов в период летнего сезона отдали предпочтение бюджетным авиакомпаниям, отказавшись, таким образом, от большинства традиционных пассажирских услуг в пользу дешевизны билетов. В целом увеличение продаж авиабилетов таких авиалиний составило порядка 13%, что превышает значения прошлого года — 11%. При этом на внутренних направлениях зафиксирован рост до 14%, по международным — 9%. В общей сложности приобретение авиабилетов дискаунтеров обошлось россиянам, учитывая дорогу туда-обратно, в 7 233 рубля. Для сравнения, средний чек на покупку билетов традиционных авиакомпаний достигает 9 тысяч рублей и больше (разница в 26%).
Летом 2018 года наибольшим спросом у путешественников пользовались внутренние рейсы по направлениям: Москва — Сочи, Москва — Анапа, Ростов-на-Дону — Москва, Москва — Минеральные воды, Москва — Ростов-на-Дону, Москва — Санкт-Петербург и международные рейсы в Стамбул, Тиват, Дубай, Тбилиси, Ларнаку, Берлин, Салоники, Варну, Милан и Прагу, сообщает Российское агентство международной информации «РИА Новости».
Национальный Туристический Союз: последние новости
Аэрофлот ввел ограничения на дополнительные элементы комфорта на борту Китайцы составили треть туристов круиза к Северному Полюсу в 2018 году Путешественники выбрали лучшие музеи мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Золотов вызвал Навального на дуэль1088
Траур по Захарченко обернулся скандалом на Украине183
Дочь Михалкова рассказала о состоянии отца44
Любовница родила Петросяну ребенка63
«Скоро на улицу будет опасно выходить»37
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
02:52
Дочь Михалкова рассказала о состоянии отца
Шоу-бизнес
06:53
Золотов вызвал Навального на дуэль
Общество Криминал
04:59
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Общество Статьи
03:54
Траур по Захарченко обернулся скандалом на Украине
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение