Лоукостеры пользовались повышенным спросом у туристов в летний период нынешнего года

Большинство российских туристов в период летнего сезона отдали предпочтение бюджетным авиакомпаниям, отказавшись, таким образом, от большинства традиционных пассажирских услуг в пользу дешевизны билетов. В целом увеличение продаж авиабилетов таких авиалиний составило порядка 13%, что превышает значения прошлого года — 11%. При этом на внутренних направлениях зафиксирован рост до 14%, по международным — 9%. В общей сложности приобретение авиабилетов дискаунтеров обошлось россиянам, учитывая дорогу туда-обратно, в 7 233 рубля. Для сравнения, средний чек на покупку билетов традиционных авиакомпаний достигает 9 тысяч рублей и больше (разница в 26%).