В аэропорту Махачкалы появится услуга вертолетных перевозок

В аэропорту будут построены вертолетные площадки и закуплены вертолеты в рамказ проекта по развитию малой авиации.

«Руководство аэропорта Махачкалы планирует развивать малую авиацию в Дагестане . Для этого будет приобретен парк вертолетов и обустроены вертолетные площадки в районах республики», — сообщила журналистам помощник гендиректора аэропорта Камила Гамзатова. Ее слова передает ТАСС

По ее словам, в вертолетных перевозках заинтересованы туристические компании и коммерческие и некоммерческие организации, которым необходимо доставлять людей и грузы в труднодоступные районы республики. В частности, речь идет о доставке туристов в Самурский лес, Сулакский каньон, заброшенное село Гамсутль, к Салтинскому водопаду и горе Шалбуздаг.

В рамках реализации вертолетной программы компания ООО «Аэропатруль», недавно заключившая контракт на поставку двух вертолетов с Казанским вертолетным заводом , планирует построить три вертолетные площадкив Дербенте, на горе Шалбуздаг и в селе Салта.

«Также для развития малой авиации Дагестана рассматривается возможность приобретения вертолетов Eurocopter AS350 на 5−6 пассажиров», — отметила Гамзатова.