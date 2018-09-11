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В аэропорту Махачкалы появится услуга вертолетных перевозок
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В аэропорту Махачкалы появится услуга вертолетных перевозок 

«Это Кавказ» 4 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
В аэропорту будут построены вертолетные площадки и закуплены вертолеты в рамказ проекта по развитию малой авиации.
«Руководство аэропорта Махачкалы планирует развивать малую авиацию в Дагестане. Для этого будет приобретен парк вертолетов и обустроены вертолетные площадки в районах республики», — сообщила журналистам помощник гендиректора аэропорта Камила Гамзатова. Ее слова передает ТАСС.
По ее словам, в вертолетных перевозках заинтересованы туристические компании и коммерческие и некоммерческие организации, которым необходимо доставлять людей и грузы в труднодоступные районы республики. В частности, речь идет о доставке туристов в Самурский лес, Сулакский каньон, заброшенное село Гамсутль, к Салтинскому водопаду и горе Шалбуздаг.
В рамках реализации вертолетной программы компания ООО «Аэропатруль», недавно заключившая контракт на поставку двух вертолетов с Казанским вертолетным заводом, планирует построить три вертолетные площадкив Дербенте, на горе Шалбуздаг и в селе Салта.
«Также для развития малой авиации Дагестана рассматривается возможность приобретения вертолетов Eurocopter AS350 на 5−6 пассажиров», — отметила Гамзатова.
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