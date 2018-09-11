Три города за один перелет и другие прелести трансферных полетов

Авиакомпания РусЛайн пришла на рынок перелетов в Крым в середине сезона, подхватив направление Москва-Калуга-Симферополь после ухода с него другой ранее работавшей на этом направлении авиакомпании, ЮТэйр

По итогам полутора месяцев работы можно уверенно сказать — направление это востребованное, и перевозчик нисколько не прогадал, приняв такое несколько рискованное решение. Если на первой части рейса, на перегоне Москва-Калуга, пассажиров на борту порой не очень много, то на второй его части, из Калуги Симферополь , борт летит с полной загрузкой. И это не просто слова сухой аналитики, а то, что наши корреспонденты видели лично, отправившись в полет по этому рейсу на борту самолета CRJ-100/200, которые летают на рейсах авиакомпании РусЛайн.

Самолет вылетает из Москвы утром, в 9-30 утра, уже в 10-10 борт в Калуге, а в 10-40 он стартует на Симферополь. Около часу дня он оказывается уже в Крыму. Это очень удобное время прилета, так как в дневное время больше всего транспорта, которым дальше можно добраться по Крыму куда угодно. К услугам прилетевших в Симферополь пассажиров любой транспорт, от такси с фиксированной ценой до любого города Крыма, до автобусов на все направления. Днем вы спокойно можете уехать автобусом абсолютно в любой город Крыма, что позволяет сделать поездку значительно дешевле, чем на такси. Если же предпочтете комфорт передвижения в автомобиле, машин в это время тоже достаточно.

Еще один плюс этого рейса в том, что вы прибываете на место тоже не ночью. Даже до Керчи, одного из самых далеко расположенных от аэропорта городов, автобус довезет вас за четыре часа, а такси и того быстрее.

Удобно и время вылета из столицы — в это время еще нет пробок на дороге, и вы не рискуете встать на трассе по дороге в аэропорт.

Но самое интересное в этом рейсе — это возможность по пути посетить еще один город, Калугу. Если вы летите напрямую в Крым, то стыковка всего 30 минут. Казалось бы, мало, и город точно не посмотреть. Но у РусЛайна для транзитных пассажиров их рейсов есть очень приятное предложение — в городе стыковки вы можете пробыть сутки и более, при этом без необходимости забирать багаж, который в это время хранит сама авиакомпания. То есть, если по пути в Крым или из него вы захотите еще и погулять по Калуге, то сдлать это проще простого. При приобретении билета вы просто указываете вторую часть рейса на другой день, при этом такой перелет все равно будет считаться трансферным (конечно, если вы приобретаете билеты внутри одной авиакомпании), и ваши сутки или двое в Калуге вы сможете провести налегке, а забрать свой багаж уже по прилету в конечный пункт назначения.

Впрочем, погулять так можно не только по Калуге. Например, если в Крым вы летите этим рейсом, то обратно можно полететь уже через Воронеж, где у РусЛайна есть такая же стыковка. Там между рейсами четыре часа, за которые вы вполне можете успеть прокатиться по городу, взяв машину или такси. Успеете посетить и знаменитого котенка на улице Лизюкова, и первый корабль российского флота Гото Предестинация, и просто на город посмотреть. А если будет желание тут задержаться на сутки-двое, то опять же можно взять трансферный билет, по которому вторая часть перелета происходит в другой день. О багаже вам заботится опять не надо, он в это время под присмотром авиакомпании.

Таким образом можно за один даже короткий недельный отпуск увидеть гораздо больше мест и городов, чем если бы вы летели традиционным прямым рейсом. Да и география вашего, даже короткого, путешествия, будет впечатлять!

Мы попробовали — нам понравилось. А вы еще не пробовали так летать? Тогда обязательно попробуйте этот вариант полетов в следующий отпуск! Тем более, что сетку трансферных перелетов РусЛайн планирует расширять, так что увидеть таким обраом можно будет еще больше городов и регионов.

Автор — Алена Моргуновская

Фото — Юлия Силина